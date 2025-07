Concerto SOS Palestina a Firenze: da Piero Pelù agli Afterhours

- Pubblicità -

Al via la vendita dei biglietti per il concerto “SOS Palestina” che giovedì 18 settembre 2025, nell’anfiteatro del parco delle Cascine a Firenze, vedrà esibirsi tra gli altri Piero Pelù (accompagnato dagli storici ex membri dei Litfiba Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, oltre che dai Bandidos), Afterhours, la Bandabardò, Emma Nolde, Fast Animals and Slow Kids, Ginevra di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti. Il programma si arricchirà nei prossimi giorni. L’evento, ideato dallo stesso Pelù, avrà un fine benefico: i fondi raccolti andrà in favore di Medici senza Frontiere per le attività di soccorso della popolazione palestinese, a Gaza e in Cisgiordania.

Le motivazioni del concerto SOS Palestina a Firenze

“In Palestina è in atto un vero e proprio massacro/genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle – ha scritto l’ex frontman dei Litfiba in una nota -. Ancora oggi, in questo preciso momento il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari”.

L’idea del concerto per la Palestina è nata, ha spiegato Piero Pelù, attraverso alcune pagine di informazione indipendente: nei prossimi giorni ai nomi già annunciati se ne aggiungeranno di nuovi.

È possibile comprare i biglietti per sostenere Medici Senza Frontiere

Le prevendite per i biglietti del concerto SOS Palestina all’anfiteatro delle Cascine sono in corso su TicketOne (qui il link diretto) e il posto unico costa 41,50 euro, più diritti di prevendita. Tutto il ricavato, al netto dei costi vivi dell’evento, andranno in favore di Medici Senza Frontiere e tutti gli artisti parteciperanno a titolo gratuito, senza percepire un compenso.

“Anche chi non potrà fisicamente venire a Firenze potrà acquistare il biglietto per mandare un aiuto concreto a Medici Senza Frontiere e dunque alla popolazione palestinese”, ha aggiunto Pelù. L’evento, la cui locandina porta la firma di Zerocalcare, vede la collaborazione di TEG management, Le Nozze di Figaro, About, l’Accademia dei Perseveranti e il Teatrodante Carlo Monni, con la media partnership di Controradio.