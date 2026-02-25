Concorso miglior colomba artigianale toscana

- Pubblicità -

Torna il concorso per la miglior colomba artigianale toscana.

Ha preso il via la seconda edizione di “BONA – Concorso Colomba Artigianale”, il concorso professionale promosso da CARRA Distribuzione S.p.A. dedicato ai pasticceri professionisti della Toscana.

Fino a domenica 8 marzo 2026, i laboratori artigiani e i professionisti del settore possono candidarsi e portare in gara la propria idea di colomba: quella che rappresenta al meglio un territorio, un metodo, una firma.

Le categorie di concorso

Il concorso mette al centro la colomba artigianale in due categorie: la Classica, per chi sceglie la precisione della tradizione e lavora nel rispetto del disciplinare previsto dal Decreto Ministeriale 22 luglio 2005 e successive modifiche; la Creativa, per chi ama osare, sorprendere, spostare un confine con ingredienti e abbinamenti nuovi, mantenendo però l’armonia e la pulizia che distinguono un grande lievitato.

Le colombe dovranno pesare 1 kg (± 50 g), pirottino incluso.

Quando si svolgerà la finale del concorso

Il percorso porterà a un momento che non sarà soltanto una premiazione, ma un appuntamento da vivere: la finale del 18 marzo 2026 a Firenze, ospitata dal Caffè Paszkowski.

A guidare la giuria sarà il Maestro Giuseppe Amato, con una squadra di esperti in via di completamento: sono già confermati Luca Rubicondo, Massimo Davitti e Annalisa Carelli (Confartigianato Imprese Firenze); tra i giornalisti enogastronomici sarà presente Raffaella Galamini.

La seconda edizione di BONA è organizzata da CARRA Distribuzione S.p.A. e resa possibile grazie al supporto di Molino Dallagiovanna, Unox Ovens e Infundo Italia Zuccheri, con il patrocinio di Confartigianato Imprese Firenze: una rete di partner che condivide l’obiettivo di far emergere competenza, cultura tecnica e identità professionale.

Come partecipare al concorso

Per partecipare basta scrivere a [email protected] per richiedere il modulo di iscrizione. Dopo la candidatura, i partecipanti dovranno inviare i campioni entro il 9 marzo 2026 (a proprie spese): due colombe per categoria, con pirottino e incarto anonimi e una scheda descrittiva con ricetta in forma anonima.

Maggiori info: https://www.bonaconcorsi.it