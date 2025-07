Corri la Vita 2025: la corsa solidale torna a Firenze il 28 settembre

- Pubblicità -

Sport, cultura e solidarietà si incontrano di nuovo a Firenze per la ventitreesima edizione di Corri la Vita 2025, la manifestazione podistica non competitiva più partecipata d’Europa, in programma domenica 28 settembre. Un evento unico nel suo genere che ha appena ottenuto un importante riconoscimento: il patrocinio dell’Unesco. E anche quest’anno la città si prepara ad accogliere un fiume di partecipanti pronti a correre – o camminare – per una giusta causa: la lotta contro il tumore al seno.

Un progetto solidale che ha superato i 9 milioni di euro raccolti

Nata nel 2003, Corri la Vita sostiene concretamente le donne colpite da tumore al seno, finanziando progetti legati alla prevenzione, diagnosi precoce, cura e supporto psicologico. In oltre vent’anni, la manifestazione ha coinvolto oltre 540.000 persone e raccolto più di 9.300.000 euro, offrendo assistenza di qualità a più di 500.000 donne.

Per l’edizione 2025, sono già stati raccolti oltre 580.000 euro grazie al sostegno di aziende sponsor, cifra destinata ad aumentare con le iscrizioni individuali.

Due percorsi per tutti: dal Parco delle Cascine al cuore di Firenze

Il percorso della corsa, diventata simbolo della città, partirà dal Parco delle Cascine e terminerà in Piazza della Signoria, attraversando alcuni dei luoghi più iconici di Firenze. I partecipanti potranno scegliere tra:

Percorso di 11 km , ideale per chi desidera correre

Percorso di 6 km, pensato per chi vuole camminare e godersi il patrimonio culturale lungo il tragitto

Le t-shirt ufficiali, firmate anche quest’anno da Ferragamo, avranno una nuova elegante tonalità: il “bijou blue”, una sorta di carta da zucchero. Un colore distintivo che renderà ancora più suggestiva la coreografia della città invasa dai partecipanti.

Il Villaggio della Salute e le iniziative collaterali

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, in Piazza della Repubblica sarà allestito il Villaggio della Salute, con la possibilità di:

Sottoporsi gratuitamente a mammografie

Effettuare test attitudinali

Partecipare a lezioni di ginnastica

Dialogare con nutrizionisti e medici sportivi

Ritirare le magliette ufficiali presso l’apposito gazebo

Musei gratis per i partecipanti: cultura e bellezza a braccetto

Durante il weekend di Corri la Vita 2025, i partecipanti avranno accesso gratuito a musei e spazi culturali fiorentini, tra cui:

Museo di Santa Maria Novella

Palazzo Vecchio

Museo Novecento

Forte di Belvedere

Museo Stibbert

Opera di Santa Croce

Centro Pecci

Museo H ZERO per i più piccoli

Da segnalare anche la mostra su Beato Angelico a Palazzo Strozzi, e l’apertura straordinaria della Chiesa di San Salvatore al Vescovo, del cortile di Palazzo Gondi, e della nuova Piazza Maria Callas, sorta al posto dell’ex Teatro Comunale.

Testimonial 2025: Benedetta Porcaroli al fianco delle donne

La testimonial dell’edizione 2025 sarà l’attrice Benedetta Porcaroli, che ha dichiarato: “Sono felice di aderire a questa iniziativa dedicata alle donne, che mi coinvolge profondamente e mi tocca il cuore”. Il messaggio di Porcaroli si aggiunge a quello di tanti altri volti noti che hanno supportato l’iniziativa nel corso degli anni: da Monica Bellucci a Morgan Freeman, da Hugh Grant a Laura Pausini, da Sting al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Virgilio Sieni e le Florence Dragon Lady: danza e coraggio in Arno

In attesa del grande giorno, dal 23 luglio il coreografo Virgilio Sieni guiderà un laboratorio artistico con le Florence Dragon Lady Lilt, squadra di donne operate di tumore al seno. Il percorso culminerà con una suggestiva esibizione in Arno, tra Ponte Vecchio e Ponte alle Grazie, proprio nella mattina del 28 settembre.

Come iscriversi e ricevere la t-shirt ufficiale

Dal 1° settembre 2025 sarà possibile ottenere una delle 38.000 magliette ufficiali – in packaging bio-compostabile – effettuando una donazione minima di 10 euro sul sito ufficiale www.corrilavita.it. Grazie all’accordo con BRT / BoxOffice Toscana, chi non potrà recarsi fisicamente in un punto di distribuzione, riceverà la t-shirt comodamente a casa.