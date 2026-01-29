Dal 1 al 21 febbraio torna il Carnevale di Viareggio

Sei le sfilate in programma sui Viali a Mare. Queste le date in cui si potranno ammirare i carri allegorici: 1, 7, 12, 15, 17 e 21 febbraio.

Il Carnevale di Viareggio torna dal 1 al 21 febbraio. Ogni anno l’evento richiama oltre 600mila visitatori da tutto il mondo, attratti dai celebri carri allegorici di cartapesta.

Le date delle sfilate

Sono sei le sfilate in programma sui Viali a Mare di Viareggio per il Carnevale 2026, previste in queste date: 1, 7, 12, 15, 17 e 21 febbraio.

A sfilare su Lungomare saranno 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate in gruppo e 8 maschere isolate. Come di consueto, alla realizzazione dei carri allegorici lavorano ogni anno squadre di artisti e creativi. Durante le sfilate, centinaia di figuranti che, costumi, coreografie e musiche originali animano la scena trasformando ogni carro in un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Feste Rionali e Fuori Corso

Oltre alle sei sfilate, Viareggio vive il suo Carnevale anche di sera, grazie alle tradizionali Feste Rionali, che animano i quartieri con musica, balli e gastronomia tipica, esprimendo l’anima più popolare e conviviale della manifestazione. A completare il programma torna il Fuori Corso, il cartellone di appuntamenti culturali che nel 2026 esplora il tema del colore. Mostre, performance e incontri costruiscono un percorso che si concentra al Museo del Carnevale, in Cittadella, e attraversa i tre colori di Burlamacco, icona della manifestazione.

I numeri del Carnevale di Viareggio 2026

6 Corsi Mascherati: 1, 7, 12, 15, 17, 21 febbraio

9 carri di 1ª categoria, 4 di 2ª, 8 mascherate in gruppo, 8 maschere isolate

1 Concerto di inaugurazione

3 Mostre temporanee (Napoli, Viareggio, Stazzema)

13 Feste Rionali notturne

Maggiori info su orari delle sfilate, biglietti ed eventi collaterali qui