Le novità in arrivo per l’Estate Fiorentina 2025 : al via il bando

Il cinema all’aperto quest’anno traslocherà in piazza Pitti, ma ci saranno anche due nuove rassegne, una dedicata alla pace e l’altra all’antifascismo. Sono alcune delle novità previste dal nuovo bando dell’Estate Fiorentina 2025: il Comune ha pubblicato l’avviso per selezionare le migliori idee che animeranno piazze, parchi e luoghi della città dal 1° giugno al 30 settembre. Sul piatto ci sono 1,7 milioni di euro, con cui Palazzo Vecchio finanzierà le varie iniziative, per un massimo dell’80% del costo del singolo progetto. Ma ci sono anche tante conferme.

Le novità

Il bando dell’Estate Fiorentina 2025 prevede che quest’anno l’arena estiva con la proiezione di film, in lingua originale, traslocherà dal piazzale degli Uffizi a Piazza Pitti. Altra novità la rassegna “Costruiamo la pace”, con eventi gratuiti incentrati su musica, poesia e dibattiti. Ma ci saranno anche le iniziative culturali di “Non mollare”, tra cui spettacoli teatrali, letture e presentazioni di libri nel centenario della fondazione del periodico antifascista fiorentino il cui titolo fu ideato da Nello Rosselli e dalla rappresaglia messa in atto dallo squadrismo fascista nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1925.

Le conferme dell’Estate Fiorentina 2025

Tra le tante conferme il bando per l’Estate Fiorentina 2025 prevede anche il ritorno dei festival di jazz in Oltrarno, di circo contemporaneo alle Cascine, di danza contemporanea in Santa Maria Novella, di musica elettronica e infine di sonorità provenienti da altri continenti. E ancora eventi diffusi sui sagrati, nei chiostri e nei luoghi di culto, da Santo Spirito a San Lorenzo fino al giardino della Sinagoga, oltre che a una rassegna di spettacoli e talk in Santa Croce.

Il bando

“Puntiamo ad avere una grande estate di musica e cultura a Firenze – ha spiegato l’assessore comunale alla Cultura Giovanni Bettarini – puntando su questa manifestazione che negli anni ha saputo valorizzare un’offerta culturale multidisciplinare, destinata ad un pubblico variegato e di tutte le età, coinvolgendo molti luoghi della città, con particolare attenzione anche a quelli che vogliamo tornare a vivere pienamente come il Parco delle Cascine. I protagonisti dell’Estate Fiorentina sono artisti, associazioni, istituzioni culturali e tutte quelle realtà no profit che rendono il panorama culturale fiorentino unico, frutto di un importante lavoro che facciamo in sinergia con tale tessuto culturale ricchissimo e attivo”.

Il bando resterà aperto fino a lunedì 14 aprile alle 13 ed è consultabile sul sito del Comune di Firenze.