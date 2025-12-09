Il Gattopardo: Piccolo porta al Puccini il capolavoro del XX secolo

- Pubblicità -

Nel settantesimo anniversario della casa editrice Feltrinelli, il 16 dicembre alle 21 arriva al Teatro Puccini “Il Gattopardo. Una storia incredibile”, la lettura scenica firmata da Francesco Piccolo che racconta la travagliata vicenda editoriale del celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Uno spettacolo che unisce divulgazione, passione letteraria e teatro di narrazione, riportando alla ribalta uno dei casi più affascinanti della storia dell’editoria italiana.

Un viaggio tra rifiuti, revisioni e un successo postumo

Sul palcoscenico del Teatro Puccini Piccolo guida il pubblico lungo l’intero percorso che portò alla pubblicazione del Gattopardo, oggi considerato un classico assoluto ma all’epoca accolto da numerosi rifiuti. L’autore ne ripercorre le tappe essenziali: la mancata fortuna editoriale durante la vita di Tomasi di Lampedusa, la scoperta del manoscritto da parte di Giorgio Bassani e la scelta decisiva di Feltrinelli di pubblicarlo postumo, trasformandolo in uno dei maggiori casi letterari del Novecento.

- Pubblicità -

Il monologo di Francesco Piccolo affronta anche le accuse di reazionarismo che colpirono il romanzo al momento dell’uscita, contrapponendole al successo immediato presso il pubblico, che riconobbe nel principe Fabrizio una figura potente e malinconica, simbolo di un’Italia in profondo cambiamento.

Dal libro allo schermo: l’eredità dell’adattamento di Visconti

Elemento centrale dello spettacolo di Francesco Piccolo è anche il rapporto tra romanzo e cinema. Piccolo alterna il racconto dal vivo a scene dell’omonimo film di Luchino Visconti, uno dei capolavori assoluti del cinema italiano, altrettanto discusso e complesso nella sua gestazione. Attraverso le immagini del film – dalle coreografie del ballo alla presenza magnetica di Burt Lancaster – l’autore mette in luce il legame profondo e quasi speculare tra le due opere.

- Pubblicità -

Il pubblico scoprirà così come Il Gattopardo sia diventato un classico doppio: letterario e cinematografico, entrambi segnati da un destino difficile, entrambi consacrati come pietre miliari della cultura italiana.

Uno spettacolo per capire davvero il “caso Gattopardo”

“Il Gattopardo. Una storia incredibile” non è solo una lettura teatrale, ma un vero e proprio viaggio dentro l’identità culturale del nostro Paese. Con il suo stile brillante e appassionato, Francesco Piccolo riesce a restituire tutta la forza di quel romanzo che continua a essere citato, discusso e studiato a distanza di quasi settant’anni.

- Pubblicità -

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura, del cinema e delle storie editoriali che hanno lasciato un segno indelebile nella storia culturale italiana.