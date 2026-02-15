Harley Davidson apre uno store nel centro di Firenze

- Pubblicità -

Harley Davidson apre un uno store nel centro di Firenze, si tratta dello Speed Shop Firenze, in via Pietrapiana 5R. Un’apertura che segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo per il marchio nel capoluogo toscano e consolida la presenza del brand in città.

Harley Davidson, dagli Usa a Firenze

Harley Davidson è uno dei marchi motociclistici più iconici e riconoscibili a livello internazionale, simbolo di libertà, viaggio e cultura on the road. Nato negli Stati Uniti all’inizio del Novecento, il brand è oggi sinonimo di uno stile distintivo che unisce design, performance e appartenenza a una comunità globale di appassionati.

- Pubblicità -

All’inaugurazione – sabato 14 febbraio – hanno partecipato numerosi amici e clienti, riuniti per celebrare insieme l’avvio di questa nuova avventura imprenditoriale. Il team composto da Francesco, Maddalena, Michele, Benedetta ed Alessia è pronto ad accogliere turisti e appassionati, rafforzando il legame tra Harley Davidson e il territorio fiorentino.

Il futuro di Harley in città

L’apertura del punto vendita in centro rappresenta un ulteriore tassello di un percorso di crescita che guarda già ai prossimi mesi, quando è prevista l’inaugurazione della nuova concessionaria, ampliando così la presenza Harley Davidson nel capoluogo toscano.