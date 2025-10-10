Il prof Barbero a Bagno a Ripoli con il nuovo libro su San Francesco

- Pubblicità -

Alessandro Barbero arriva a Bagno a Ripoli per presentare il suo nuovo libro dedicato a San Francesco, pubblicato da Laterza nel 2025. Lo storico e divulgatore incontrerà il pubblico martedì 14 ottobre alle ore 10.00 nel Giardino della Biblioteca comunale di via di Belmonte 38. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. In caso di pioggia, l’evento si terrà alla Casa del Popolo di Grassina, in piazza Umberto I.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Bagno a Ripoli nell’ambito della rassegna culturale Visioni d’autore, rappresenta un’importante occasione di incontro con uno degli studiosi più amati dal grande pubblico, capace di rendere accessibili e appassionanti i grandi temi della storia.

Il nuovo libro di Alessandro Barbero su San Francesco

Nel nuovo volume, Alessandro Barbero propone un ritratto inedito e approfondito di Francesco d’Assisi, delineandone la complessità umana e la straordinaria modernità. Con il suo consueto rigore e la capacità di intrecciare analisi storica e narrazione, Barbero racconta la vita del santo nel contesto politico, economico e religioso dell’Italia medievale, facendo emergere il significato profondo della sua rivoluzione spirituale.

Un appuntamento che celebra cultura e conoscenza

L’incontro con Alessandro Barbero conferma la vocazione culturale di Bagno a Ripoli, che continua a investire nella divulgazione e nella partecipazione come strumenti di crescita collettiva. La presenza del celebre storico sarà un momento di riflessione su temi universali come la fede, la società e l’eredità del pensiero francescano, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e arricchimento personale.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it – 055 643358 – [email protected]