Torna il mercatino Sacravita della Misericordia di Firenze

- Pubblicità -

Dal 25 al 29 novembre 2025, torna il tradizionale mercatino del gruppo Sacravita, promosso dalla Misericordia di Firenze. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al sostegno delle categorie fragili della città, a conferma dell’impegno costante dell’Arciconfraternita verso chi si trova in condizioni di difficoltà.

L’appuntamento benefico sarà attivo tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00, davanti alla sede storica della Misericordia in piazza Duomo. I volontari, che da mesi lavorano per organizzare l’evento, invitano la cittadinanza a partecipare con un piccolo gesto che può fare la differenza.

- Pubblicità -

Un mercatino per sostenere i più fragili

Il mercatino si presenta come un’occasione per trovare oggetti unici e ricercati, contribuendo al contempo a una causa nobile. Nello stand sarà possibile acquistare abbigliamento, bigiotteria, argenteria, accessori, porcellane, quadri, piccoli mobili e altri articoli selezionati con cura. Gli articoli più importanti e voluminosi, dai tavoli antichi ai mobili vintage, sono visibili sul sito sacravita.misericordia.firenze.it.

Il ricavato andrà a finanziare i progetti portati avanti dal gruppo Sacravita, realtà attiva da oltre vent’anni nell’ambito del supporto a bambini, ragazzi in difficoltà e le loro famiglie. L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle attività solidali promosse dalla Misericordia di Firenze.