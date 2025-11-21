venerdì, 21 Novembre 2025
CERCA
- Pubblicità -
HomeSezioniEventiTorna il mercatino Sacravita della...
Eventi

Torna il mercatino Sacravita della Misericordia di Firenze

Misericordia di Firenze Mercatino Sacravita
di Gianni Carpini

-

- Pubblicità -

Dal 25 al 29 novembre 2025, torna il tradizionale mercatino del gruppo Sacravita, promosso dalla Misericordia di Firenze. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al sostegno delle categorie fragili della città, a conferma dell’impegno costante dell’Arciconfraternita verso chi si trova in condizioni di difficoltà.

L’appuntamento benefico sarà attivo tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00, davanti alla sede storica della Misericordia in piazza Duomo. I volontari, che da mesi lavorano per organizzare l’evento, invitano la cittadinanza a partecipare con un piccolo gesto che può fare la differenza.

- Pubblicità -

Un mercatino per sostenere i più fragili

Il mercatino si presenta come un’occasione per trovare oggetti unici e ricercati, contribuendo al contempo a una causa nobile. Nello stand sarà possibile acquistare abbigliamento, bigiotteria, argenteria, accessori, porcellane, quadri, piccoli mobili e altri articoli selezionati con cura. Gli articoli più importanti e voluminosi, dai tavoli antichi ai mobili vintage, sono visibili sul sito sacravita.misericordia.firenze.it.

Il ricavato andrà a finanziare i progetti portati avanti dal gruppo Sacravita, realtà attiva da oltre vent’anni nell’ambito del supporto a bambini, ragazzi in difficoltà e le loro famiglie.  L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle attività solidali promosse dalla Misericordia di Firenze.

- Pubblicità -

Ti potrebbe interessare

- Pubblicità -
- Pubblicità -
spot_img

Ultime notizie

- Pubblicità -
- Pubblicità -
- Pubblicità -

Notizie, cronaca, politica, cultura, tempo libero, eventi: raccontiamo Firenze ogni giorno, da quindici anni. Storie, curiosità, tradizioni e personaggi della città. Le news del giorno, gli appuntamenti da non perdere, le voci dei protagonisti. Per restare sempre aggiornati gratuitamente.

Contatti Redazione

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Direttore

Ludovica V. Zarrilli

Editore

Tabloid società cooperativa
Firenze, Via Giovanni dalle Bande Nere, 24

Pubblicità

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Seguici

Il Reporter Iscrizione registro stampa del Tribunale di Firenze N° 5579 del 17/05/2007

© Il Reporter | Tabloid società cooperativa | Riproduzione riservata | Iscr. ROC N. 32478 | P.Iva 05554070481