Nutida 2025: il festival di danza contemporanea torna a Scandicci

Dal 13 giugno al 4 luglio 2025 Scandicci torna a essere palcoscenico della danza contemporanea con Nutida, festival giunto alla sua sesta edizione e guidato dalla direzione artistica di Cristina Bozzolini e Saverio Cona. Ambientato nel Pomario del Castello dell’Acciaiolo, il festival propone una rassegna che mette al centro i linguaggi del presente e lo sguardo sulle nuove generazioni.

Un programma che celebra la sperimentazione

Nutida 2025 propone 35 titoli, di cui 30 novità assolute, con 22 prime, 8 anteprime e 41 repliche in 17 giorni. Sei le produzioni originali, sette le coproduzioni, per un totale di 73 danzatori coinvolti, tra cui 26 under 25. La programmazione si sviluppa in uno spazio aperto e suggestivo dove, nell’ora che precede il tramonto, pubblico e performer condividono un’esperienza immersiva e sensoriale.

Calimala Disclosure Platform: spazio ai giovani coreografi

Grande attenzione è riservata alla creatività under 25 con Calimala Disclosure Platform, un incubatore coreografico che presenta cinque nuovi spettacoli firmati da sei giovani artisti: Beatrice Alessandra Ranieri, Vittorio Porcelli, Sara Ariotti, Rita Carrara, Kyda Pozza e Marta Andreitsiv. Le opere sono accompagnate da musiche originali dello studio londinese Batsumi e sono il frutto di coproduzioni tra Nutida, Stazione Utopia, Fondazione Pitti Discovery e Musicus Concentus, con il sostegno della Fondazione CR Firenze.

Danza, musica e arti visive in dialogo

Nutida 2025 si distingue per l’ibridazione dei linguaggi. Otto spettacoli prevedono musica dal vivo, con artisti come il pianista Andrea Rebaudengo. La rassegna accoglie performance che fondono danza e arti visive, come nel lavoro di Emma Zani e Roberto Doveri ispirato a un’opera di Valerio Berruti, e in Dove cresce ciò che salva di Francesca Foscarini, progetto site-specific che riflette sul rapporto tra natura e memoria.

Nutida 2025, Tra coreografi affermati e nuove voci della scena

Accanto ai giovani protagonisti, il festival Nutida 2025 ospita nomi affermati della scena contemporanea come Diego Tortelli, Claudia Catarzi, Simona Bertozzi, Francesca Foscarini, Lali Ayguadé, Jill Crovisier. Tra i nuovi talenti figurano Pablo Girolami, Adriano Bolognino, Daniel Cantero, Davide Tagliavini. Le performance variano da assoli intimi a creazioni collettive, da lavori ispirati all’arte visiva a indagini sul corpo e l’identità.

Collaborazioni internazionali e produzioni locali per Nutida

Nutida 2025 amplia il proprio respiro internazionale grazie alla presenza di compagnie come JC Movement Production dal Lussemburgo e arcis_collective da Monaco di Baviera. A livello locale, si conferma la collaborazione con The Gate Florence Dance Urban School, che propone tre serate in prima assoluta con creazioni firmate da giovani coreografi della formazione Get The Floor. Tra le compagnie coinvolte anche IVONA, COB Compagnia Opus Ballet, Yoy Performing Arts, Artemis Danza, Collettivo Nanouk, Cornelia Dance Company.

Progetti speciali e inclusione

Oltre alla programmazione principale, Nutida 2025 promuove anche progetti a forte impatto sociale, come Spicchio, una performance ideata per gli ospiti di tre RSA dell’area metropolitana, e Musicando, laboratorio gratuito per bambini dai 6 ai 14 anni che si svolge nei giorni precedenti all’inizio del festival. Attraverso esperienze partecipative e azioni collettive, Nutida si propone come luogo di rigenerazione culturale, dove l’arte esce dai confini convenzionali per incontrare nuovi pubblici.

Nutida è un progetto di Stazione Utopia

La manifestazione è realizzata da Stazione Utopia con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Scandicci nell’ambito di OpenCity 2025. Il programma completo e le informazioni su luoghi e orari degli spettacoli sono disponibili sul sito ufficiale www.stazioneutopia.com.