Parcheggio Visarno Arena: dove posteggiare vicino all’ippodromo

- Pubblicità -

Ma l’auto dove la metto? Tutti a caccia del parcheggio migliore per arrivare vicino alla Visarno Arena, l’ippodromo nel parco delle Cascine dove si svolgono i concerti di Vasco Rossi e il festival Firenze Rocks. Gli eventi richiameranno in città centinaia di migliaia di persone, con qualche problema per la sosta. Per capire dove parcheggiare, prima di tutto bisogna tenere in considerazione che durante l’evento la zona intorno alla Visarno Arena, all’interno del parco delle Cascine, scatteranno limitazioni di transito e divieti di sosta, quindi non sarà facile avvicinarsi in macchina al Visarno. Solo chi ha acquistato i (costosi) pacchetti Vip ha diritto a un posto riservato vicino alla struttura dei concerti.

Arrivare alla Visarno Arena in tramvia: il parcheggio di Villa Costanza (senza uscire dall’A1)

Uno dei modi per arrivare alla Visarno Arena durante i giorni di Firenze Rocks e per il concerto di Vasco Rossi è la combinazione auto più tramvia, usando il parcheggio scambiatore di Villa Costanza (Scandicci) se si proviene dall’A1, dove poter parcheggiare anche i camper. Questa area di sosta a pagamento è accessibile direttamente dall’autostrada Milano – Napoli, grazie a un casello dedicato: l’uscita si chiama “Villa Costanza” e si trova dopo quella di Firenze Impruneta se si proviene da Roma, mentre dopo Firenze Scandicci se si arriva da Bologna.

- Pubblicità -

Una volta lasciata la vettura nel parcheggio a pagamento, bastano pochi passi per raggiungere la prima fermata della linea 1 della tramvia: sono necessari circa 20 minuti per arrivare alla fermata “Cascine – Monni”, la più vicina alla Visarno Arena (10 minuti a piedi). Per comprare il biglietto del tram ci sono le macchinette automatiche, al costo di 1,50 euro per 90 minuti di viaggio, oppure basta fare “tap” a bordo con la propria carta Mastercard, Visa e American Express. A disposizione, nel parcheggio, anche un bar-ristorante e servizi igienici. Conclusi i concerti, tornati al parcheggio di Villa Costanza sarà possibile riprendere l’A1 in una delle due direzioni.

Ecco i prezzi del parcheggio di Villa Costanza: da 1 a 4 ore costa 2 euro, da 4 a 10 ore 5 euro, mentre per stare tranquilli e fare il ticket per 24 ore bastano 7 euro. Per parcheggiare i camper i prezzi dell’area di sosta di Villa Costanza sono questi: fino a 4 ore si spendono 3 euro, da 4 a 24 ore 10 euro.

- Pubblicità -

In alternativa si può uscire dall’autostrada A1 al casello di Firenze Scandicci e lasciare l’auto in uno dei parcheggi scambiatori presenti lungo la linea 1: Via delle Sette Regole a Scandicci o vicino al centro commerciale Coop di viale Nenni (entrambi gratis). Il tram va preso in direzione “Careggi Ospedale” per scendere a “Cascine”.

Il parcheggio in zona Novoli per arrivare alla Visarno Arena a piedi

Se si vuole arrivare più vicino è il consiglio è di lasciare l’auto in un parcheggio a pagamento: il più comodo in questo senso è il posteggio Quick polifunzionale sotto il centro commerciale San Donato di Novoli (via Ragghianti), raggiungibile dall’uscita Firenze Nord dell’autostrada A11. Questi i prezzi: prime due ore gratis, le successive 2 euro l’ora, un giorno intero 20 euro. Da qui è necessaria una camminata di circa un chilometro e mezzo (grossomodo 20 minuti) per raggiungere l’ippodromo. C’è da tenere presente che la struttura è a servizio di molti negozi, quindi potrebbe essere già piena di auto (e non è prenotabile).

- Pubblicità -

Sempre nella zona del parco di San Donato, si trova un secondo parcheggio Quick sotterraneo, che dista circa 2 chilometri a piedi dalla Visarno Arena, accessibile da via Sandro Pertini, vicino viale Guidoni. In questo caso è possibile prenotare online un posto. La tariffa giornaliera è di minimo 7,90 euro, ma può essere più cara a seconda del numero di prenotazioni.

Poco più in là è possibile lasciare l’auto nel parcheggio sotterraneo del Palazzo di Giustizia di Novoli (ingresso da via Virgilio 4) che costa 1 euro l’ora e 15 euro per tutto il giorno. Sul sito di Firenze Parcheggi si può controllare in tempo reale la quantità di posti disponibili. Da qui si può raggiungere la fermata “Torre degli agli Novoli” della linea 2 della tramvia e scendere due fermate dopo (“San Donato”) oppure fare tutto il tratto a piedi. In totale questo parcheggio dista 3 chilometri dalla Visarno Arena.

- Pubblicità -

Sempre lungo la linea 2 della tramvia, vicino all’uscita dell’autostrada A11 e all’aeroporto di Firenze si trova poi il parcheggio “Guidoni”, gestito dalla società comunale SAS. L’accesso è da viale XI Agosto. Sul fronte dei costi, si paga 1,5 euro per 5 ore consecutive, poi scatta la tariffa di 2,5 euro l’ora fino a 12 ore e superata questa soglia si paga 4 euro l’ora. A poca distanza dal parcheggio Guidoni (quattro chilometri e mezzo dalla Visarno Arena) si trova la fermata omonima della linea 2 della tramvia, da prendere in direzione “piazza dell’Unità”, per poi scendere alla fermata San Donato e proseguire a piedi per una ventina di minuti. Le indicazioni precise anche nel nostro approfondimento su dove parcheggiare per prendere la tramvia di Firenze.

Le altre strutture di Firenze Parcheggi

L’app e il sito di Firenze Parcheggi permettono di controllare in tempo reale i posti disponibili nelle varie strutture gestite dalla società in città: eccoli in ordine di vicinanza alla Visarno Arena:

“ Porta al Prato – Leopolda ” (piazzale della Porta al Prato) che dista dalla Visarno arena 2 chilometri e mezzo, ma è possibile prendere per una fermata la linea 1 della tramvia in direzione “Villa Costanza” e scendere a “Cascine”. Prima ora 2 euro, dalla seconda in poi si paga 2 euro l’ora, per l’intera giornata 20 euro. 339 posti a disposizione. Parcheggio coperto “ Stazione Fortezza Fiera “ (piazza Caduti nei Lager, accanto alla Fortezza da Basso), dista 4,5 km dalla Visarno Arena, ma è possibile prendere la linea 1 della tramvia alla fermata “Fortezza” in direzione Villa Costanza e scendere alle Cascine, per poi raggiungere la Visarno Arena in una decina di minuti. Prezzo 2 euro per ogni ora (1,60 euro con l’app Bmove), 20 euro per una giornata intera. 506 posti a disposizione. “ Stazione binario 16 ” (piazzale Montelungo, accanto alla Fortezza da Basso, scoperto), dista sempre 4 km e mezzo e, come il parcheggio precedente è vicino alla fermata “Fortezza” della linea 1 della tramvia. È scoperto e mette a disposizione solo 44 posti. Tariffa: 2 euro l’ora (1,60 euro con app Bmove), non è previsto il prezzo giornaliero. Stazione SMN (piazza Stazione), dista 4,1 km dalla Visarno Arena, che è facilmente raggiungibile salendo sulla linea 1 della tramvia, direzione “Villa Costanza”, per poi scendere a “Cascine” e proseguire a piedi. Attenzione è il parcheggio sotterraneo più caro di Firenze: 4 euro l’ora (3,80 euro con app Bmove), senza possibilità di tariffa giornaliera. 572 posti disponibili.

Le strisce blu a Firenze

Attenzione poi per chi arriva da fuori Firenze ed è diretto alla Visarno Arena: in molte parti della città le strisce bianche indicano ancora i posti riservati ai residenti, dove chi non ha il permesso non può parcheggiare. Le strisce blu sono a pagamento, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20: è possibile pagare al parcometro anche con carte elettroniche o tramite la app Easy park che permette di estendere o accorciare l’orario di sosta, a distanza, anche mentre l’auto è parcheggiata (sono previste delle commissioni).