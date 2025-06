Firenze Rocks 2025: orari e programma dei concerti in scaletta

- Pubblicità -

Dopo il concerto di Vasco Rossi, si riaccendono i riflettori sulla Visarno Arena che ospita le tre date di Firenze Rocks 2025: gli organizzatori hanno comunicato gli orari e il programma dei concerti in scaletta, che vedranno salire sul palco artisti come Guns N’ Roses, Korn e Green Day. Ancora sono disponibili biglietti per partecipare al festival, che si svolge giovedì 12, venerdì 13 e domenica 15 giugno. Nella giornata di sabato non sono previste esibizioni.

Quando è prevista l’apertura dei cancelli di Firenze Rocks?

Fissato anche l’orario di apertura dei cancelli di Firenze Rocks 2025: in tutte e tre le giornate di concerti la Visarno Arena sarà accessibile a partire dalle ore 14. Solo chi ha acquistato il pacchetto “Early entry” potrà entrare prima dell’apertura ufficiale dei cancelli, nell’orario che sarà comunicato via mail, viene spiegato sul sito ufficiale.

Sono 6 gli ingressi alla Visarno Arena, in base al tipo di biglietto acquistato:

Ingresso Rosso , posto unico – Viale degli Olmi, questo è il varco più vicino alla fermata “Cascine” della linea 1 della tramvia;

, posto unico – Viale degli Olmi, a circa metà del viale

, posto unico – Piazzale delle Cascine

, PIT – Piazza Puccini, vicino a viale del Visarno

, pacchetti VIP Rockstar + Rockstar Party / Ingresso disabili – Viale degli Olmi

, pacchetto VIP Early Entry / Fast Lane – Piazzale delle Cascine

I biglietti permettono di vedere tutti i concerti in programma nel singolo giorno di Firenze Rocks.

Gli artisti in scaletta e gli orari: il programma di Firenze Rocks 2025

I concerti degli headliner di Firenze Rocks (Guns N’ Roses, Korn e Green Day) sono in programma nella fascia oraria compresa tra le 20.45 e mezzanotte, ma la scaletta può subire modifiche.

Ecco gli artisti che si esibiranno sul palco giovedì 12 giugno:

ore 15:00 Dirty Honey

ore 16:00 The Warning

ore 17:15 Rival Sons

ore 18:45 Falling In Reverse

ore 20:45 GUNS N’ ROSES

Questo invece il programma della seconda giornata, venerdì 13 giugno:

ore 15:00 Loccasione

ore 16:00 Atwood

ore 17:00 Soft Play

ore 18:30 Enter Shikari

ore 20:00 Public Enemy

ore 22:15 KORN

Infine la scaletta con gli orari dell’ultima giornata, domenica 15 giugno 2025, quando a Firenze Rocks si esibiranno i Green Day:

ore 15:00 Revue

ore 15:45 Punkcake

ore 16:30 Bad Nerves

ore 18:00 Shame

ore 19:45 Weezer

21:30 GREEN DAY

Le informazioni utili

