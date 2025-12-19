Tramvia T1 Firenze: Villa Costanza – Careggi, fermate e percorso

- Pubblicità -

11 chilometri di percorso: questa è la linea 1 della tramvia di Firenze (T1) con le sue 26 fermate, tra cui i capolinea a Villa Costanza (Scandicci) e all’ospedale di Careggi. Il primo tratto dei binari, tra Scandicci e la stazione Santa Maria Novella, è entrato in funzione nel febbraio 2010, la seconda parte, tra il centro storico e Careggi, il 16 luglio 2018. Oggi è possibile andare da Scandicci a Careggi senza mai scendere dal tram. Dal 2019 è stata attivata anche la linea T2, prolungata nel 2025: Aeroporto – San Marco.

Tramvia di Firenze, linea 1: dove va e i tempi di percorrenza

Il percorso della tramvia T1 collega la zona sud ovest della città al quadrante nord ovest passando dalla Stazione Santa Maria Novella: il tracciato interessa il comune di Scandicci (il capolinea è a Villa Costanza, vicino al deposito dei tram), la zona fiorentina dell’Isolotto, il centro storico, l’area di via dello Statuto, Rifredi e l’ospedale di Careggi. I vagoni toccano lungo il loro tragitto supermercati, centri commerciali, il grande parco pubblico delle Cascine, il Teatro del Maggio musicale Fiorentino, il polo fieristico della Fortezza da Basso, la stazione ferroviaria dello Statuto, per arrivare all’ospedale più grande della città.

Per andare dal capolinea di Villa Costanza al centro di Firenze (fermata “Alamanni Stazione”) ci vogliono circa 23 minuti, mentre per completare il viaggio fino a Careggi il tempo di percorrenza totale della linea 1 è di 40 minuti. Qui tutti gli orari della tramvia di Firenze.

Tramvia T1 Careggi – Scandicci: percorso e fermate, la mappa della T1

Come detto le fermate della linea 1 della tramvia sono in tutto 26, compresi i due capolinea. Eccole in sintesi qui sotto, mentre più avanti approfondiamo il percorso:

Villa Costanza (capolinea di Scandicci) De Andrè (Scandicci) Resistenza (Scandicci) Aldo Moro (Scandicci) Nenni Torregalli (di fronte al centro commerciale Ponte a Greve) Arcipressi Federiga Talenti Batoni Sansovino Paolo Uccello Cascine – Carlo Monni Porta al Prato (Teatro del Maggio musicale Fiorentino) Alamanni Stazione (centro storico – interconnessione linea T2) Valfonda (centro storico – interconnessione linea T2) Fortezza (polo fieristico – interconnessione linea T2) Strozzi – Fallaci Statuto Muratori – Stazione Statuto Leopoldo Poggetto (solo in direzione Careggi Ospedale) Vittorio Emanuele II (solo in direzione Careggi Ospedale) Pisacane (solo in direzione Villa Costanza) Dalmazia (solo in direzione Villa Costanza) Morgagni – Università Careggi Ospedale (capolinea)

Tramvia linea 1: 4 fermate a Scandicci

Partiamo dal capolinea di Villa Costanza, che si trova a ovest del centro di Scandicci e che è raggiungibile anche all’A1 senza uscire dall’Autostrada del Sole grazie al parcheggio scambiatore di Villa Costanza. Da qui il percorso della linea 1 della tramvia tocca la fermata De Andrè davanti alla scuola superiore Russell Newton, pochi minuti dopo siamo alla fermata Resistenza, davanti al municipio di Scandicci, nella moderna piazza progettata dall’architetto Richard Rogers. Questo è lo “stop” nel cuore del centro scandiccese, a pochi passi c’è il corso pedonale di via Pascoli, negozi, servizi (e anche la grande fiera nel mese di ottobre). Il viaggio continua poi fino ad “Aldo Moro”.

Da Ponte a Greve a viale Talenti e via del Sansovino

La prima “tappa” nel territorio fiorentino è con la fermata “Nenni – Torregalli” a Ponte a Greve davanti al centro commerciale Coop.fi e al parcheggio scambiatore gratuito. Da qui per arrivare all’ospedale di Torregalli è possibile salire sul bus Ataf 27 o proseguire a piedi (15 minuti circa). La T1 fa tappa poi ad “Arcipressi”, all’incrocio tra viale Nenni e via degli Arcipressi, e poi in via Foggini alla fermata “Federiga”, a poche centinaia di metri dalla piazza omonima dove c’è l’interscambio con i mezzi pubblici su gomma. Passato il sottopasso di viale Etruria si arriva a “Talenti”, sul viale omonimo davanti alla Coop, in piazza Batoni e poi in via del Sansovino, con i rispettivi stop.

Tramvia T1, le fermate alle Cascine o al Teatro del Maggio

Per arrivare nel parco delle Cascine si può scende a “Paolo Uccello” e attraversare a piedi il ponte della tramvia (pedonale e ciclabile) sull’Arno, oppure scegliere la fermata “Cascine”. Lo stop successivo è il più vicino al Teatro del Maggio musicale fiorentino (fermata “Porta al prato“).

Le fermate della linea 1 della tramvia per il centro di Firenze

La tramvia arriva poi nel centro storico di Firenze. Dove scendere? Le fermate che si trovano da una parte e dall’altra della Stazione Santa Maria Novella (“Alamanni – Stazione” e “Valfonda”) sono a una decina di minuti a piedi dal Duomo, ma è possibile anche salire sui bussini elettrici di Autolinee Toscane oppure prendere la T2 verso San Marco. Le fermate “Alamanni“, “Valfonda“, “Fortezza” sono quelle di interconnessione tra le due linee. Qui si scende dalla linea uno e si sale sulla T2, ma attenzione al senso di marcia: il tram che va verso l’aeroporto di Peretola è quello che arriva dalla direzione opposta ai vagoni che provengono da Scandicci.

Dalla Fortezza a Rifredi, in tramvia

Dopo “Valfonda”, la fermata della tramvia “Fortezza” serve il polo fieristico della città, quella successiva “Strozzi – Fallaci” è più spostata verso viale Lavagnini e The social Hub Firenze (ex Student Hotel). In seguito Sirio “salta” il Mugnone, arriva a “Statuto” all’altezza della gelateria e, dopo il sottopasso ferroviario ferma a “Muratori”, che si trova a pochi passi dalla stazione dei treni dello Statuto. Stop successivo al centro di piazza Leopoldo. La tramvia attraversa Rifredi ma con due percorsi diversi a seconda della direzione: se si viaggia dalla stazione verso Careggi i vagoni passano in via Tavanti e si fermano al Poggetto e poi in via Vittorio Emanuele II davanti al Teatro di Rifredi; se invece si va da Careggi verso il centro la tramvia ha una fermata in piazza Dalmazia e una seconda in via Carlo Pisacane di fronte al giardino pubblico.

La linea 1 fino all’ospedale di Careggi (e in bus fino al Meyer)

La parte finale del percorso della linea uno della tramvia prevede la fermata “Morgagni – Università” a metà del viale omonimo vicino al centro didattico Morgagni dell’Università di Firenze. Da qui pochi minuti e si giunge al capolinea di Careggi davanti alla nuova entrata dell’ospedale. Per arrivare fino al Meyer con i mezzi pubblici invece bisogna attraversare la strada e alla fermata dell’autobus vicino al Cto prendere la linea 33.

Tutte le informazioni dettagliate sul sito di Gest, la società che cura il servizio tramviario.