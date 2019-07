Uno degli ospiti di punta del Pistoia Blues 2019, Noel Gallagher, sarà in concerto stasera in piazza Duomo. L’ex Oasis suonerà dal vivo con i suoi Noel Gallagher’s High Flying Birds in un atteso live che metterà in scaletta i grandi successi degli anni Novanta con la sua più recente produzione solista.

Noel Gallagher a Pistoia Blues, la scaletta

Un concerto di Noel Gallagher è sempre una garanzia. Tra i recenti successi dei suoi High Flying Birds e gli indimenticabili inni degli Oasis che portano la sua firma, anche a Pistoia Blues il mancuniano proporrà una scaletta capace di mettere d’accordo tutti i fan.

Non mancano le curiosità, a partire da The Masterplan, uscita originalmente come b-side del singolo Wonderwall degli Oasis, anche se spesso riproposta dal vivo. E come finale, ci si aspetta che Noel Gallagher proponga la sua versione di un super classico come All You Need Is Love dei Beatles.

Ecco le canzoni che dovrebbero essere eseguite dal vivo:

Fort Knox Holy Mountain Keep On Reaching It’s a Beautiful World She Taught Me How to Fly Black Star Dancing The Importance of Being Idle (Oasis) Little by Little (Oasis) Dead in the Water Everybody’s on the Run AKA… What a Life! Whatever (Oasis) The Masterplan (Oasis) Wonderwall (Oasis) Stop Crying Your Heart Out (Oasis)

encore Half the World Away (Oasis) Don’t Look Back in Anger (Oasis) All You Need Is Love (The Beatles cover)

Noel Gallagher a Pistoia, gli orari

La serata si aprirà alle ore 20.30 con l’esibizione dei The Ramona Flowers, band di supporto. Il concerto di Noel Gallagher’s High Flying Birds a Pistoia Blues inizierà alle ore 21.30.