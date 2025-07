“Prati di benessere OFF”, yoga al tramonto a Bagno a Ripoli

- Pubblicità -

Un’esperienza di benessere fisico e rigenerazione spirituale a Bagno a Ripoli tra le opere d’arte e il verde dei colli fiorentini con tanto di yoga al tramonto: è quanto promette “Prati di benessere OFF”, l’appuntamento speciale in programma giovedì 10 luglio alle ore 18.45, nell’ambito del progetto comunale di sport gratuito nei parchi.

Il suggestivo piazzale dell’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote, in via del Carota 31 a Ponte a Ema, sarà lo scenario ideale per una lezione di yoga condotta dagli insegnanti di Sport Academy. Un’occasione imperdibile per riconnettersi con sé stessi e con la natura circostante in un luogo carico di bellezza e storia.

- Pubblicità -

Visita notturna all’Oratorio e pic-nic sotto le stelle

Al termine della sessione di yoga, i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata in notturna all’antica cappella trecentesca, impreziosita dagli affreschi del maestro Spinello Aretino, autentico gioiello del patrimonio artistico locale. La serata a Bagno a Ripoli, dopo il tramonto, proseguirà con un momento conviviale: un pic-nic autogestito sotto le stelle, all’insegna della condivisione e del relax.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione. È consigliato portare con sé tappetino da yoga, acqua, cibo per il pic-nic e un telo per godersi la serata distesi sul prato.

- Pubblicità -

Un progetto di sport e inclusione all’aria aperta

“Prati di benessere OFF” nasce come spin-off del progetto principale “Prati di benessere – Welfare Urban Field”, promosso dal Comune di Bagno a Ripoli con il cofinanziamento della Regione Toscana nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027 e di Giovanisì. L’obiettivo? Promuovere l’inclusione sociale, la partecipazione attiva della comunità e la valorizzazione degli spazi pubblici attraverso l’attività fisica gratuita all’aperto.

«Sarà una serata aperta a tutte e tutti – sottolinea l’assessore allo sport Francesco Conti – per rigenerarsi tra natura, cultura e condivisione. Il progetto, partito a giugno, ha già coinvolto centinaia di persone e continuerà per tutta l’estate».

- Pubblicità -

Per scoprire il programma completo delle lezioni di sport gratuite nei parchi, è possibile consultare il sito della rete civica del Comune: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Per informazioni sull’evento del 10 luglio, scrivere a [email protected].