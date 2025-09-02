Rificolona Firenze 2025: dove fare festa la sera del 7 settembre

- Pubblicità -

C’è il tradizionale evento in piazza Santissima Annunziata, ma anche tante sfilate in centro come nei paraggi. Firenze si prepara a celebrare la festa della Rificolona, che nella sera di domenica 7 settembre 2025 vedrà tanti serpentoni di lanterne illuminare vie e piazze. Una ricorrenza che unisce folklore e religione, le cui origini vengono fatte risalire a quattro secoli fa. Ecco i principali appuntamenti, per grandi e piccoli.

Corteo nel centro di Firenze e festa della Rificolona in piazza SS Annunziata

A Firenze, uno degli eventi tradizionali è la festa in piazza Santissima Annunziata, organizzata nella sera del 7 settembre 2025 dalla Compagnia fiorentina della Rificolona. I pellegrini partiranno nel pomeriggio dal santuario dell’Impruneta e, arrivati a Firenze, si uniranno al corteo cittadino in piazza Santa Felicita alle ore 19. Il serpentone di lanterne passerà da Ponte Vecchio, piazza della Signoria e dal Duomo per poi giungere in piazza Santissima Annunziata.

Qui già dalle 20.30 ci saranno giochi e intrattenimento, poi alle 21.30 l’apertura ufficiale delle celebrazioni con la benedizione delle rificolone, seguita dalla premiazione di quelle più belle e infine da un concerto dei Tommaso Imperiali & Five Quarters. La basilica di Santissima Annunziata rimarrà aperta tutta la sera: qui spieghiamo perché a Firenze si festeggia la Rificolona e il valore religioso di questa ricorrenza.

Rificolona in via Palazzuolo

La Rificolona 2025 si festeggia anche in via Palazzuolo, dalle 10 del mattino alle 11 di sera, nell’ambito del progetto Ricreos, promosso dalla Fondazione CR Firenze per rigenerare questo pezzo del centro storico. Si parte alle 10 con la caccia al tesoro che coinvolgerà le attività commericiali della zona, con partenza da piazza San Paolino e premi per i piccoli partecipanti.

In programma anche l’iniziativa “Giocare la città“, che si ripeterà nel pomeriggio dalle 16 alle 18, per ripensare lo spazio urbano con grandi disegni a terra e giochi con le bolle di sapone. Nel pomeriggio poi laboratori per creare le rificolone, per scoprire l’incisione artigianale e la serigrafia, oltre alle visite guidate in un angolo nascosto del quartiere, l’Oratorio dei Vanchetoni (dalle 17 alle 19, ogni mezz’ora).

Alle 18.30 partirà la sfilata delle rificolone e due ore dopo il Cirk Cirk Fantastik! presenterà “Fuori al Naturale – un amore squilibrato”, spettacolo di circo contemporaneo della compagnia italo-argentina Autoportante. La serata proseguirà con “Don’t Feed The Monster”, una riflessione collettiva sulle tradizioni popolari e l’identità urbana, e l’inaugurazione del Project Space Half&Half al civico 87. Tutti gli eventi sono gratuiti e senza obbligo di prenotazione. Info su fondazionecrfirenze.it.

La Rificolona di Nave a Rovezzano (Quartiere 3)

Torna anche la festa della Rificolona al circolo SRMS di Nave a Rovezzano. Dalle ore 17.00 il laboratorio per far costruire ai bambini le lanterne in modo artigianale e poi pizza e bibite (a pagamento e su prenotazione). A seguire il tradizionale corteo lungo l’Arno, a ingresso libero, che partirà dal circolo alle 21. Per informazioni e prenotazioni: [email protected].

Sfilate della Rificolona 2025 nel Quartiere 4 di Firenze

Tra l’isolotto, Soffiano e Ponte a Greve sono numerose le feste della Rificolona in programma nel Quartiere 4 di Firenze, domenica 7 settembre 2025. Il bistrot del parco di Villa Vogel organizza una festa con stand e dj set (dalle ore 20). Corteo alle ore 21 al Boschetto in via di Soffiano, preceduto dalle prove sui pattini gratuite per bambini ed esibizioni di danza (dalle 18.30).

Festa dalle ore 18.30 pure nel giardino della Casa del Popolo di Ponte a Greve, dove verrà regalata una Rificolona a ogni bambino. Infine il circolo pensionati dell’Isolotto, dalle 18.30 offre penne al pomodoro a tutti e per finire il corteo delle rificolone in piazza dell’Isolotto. Maggiori dettagli sul sito del Quartiere 4.

Rificolona nel Quartiere 5 di Firenze

All’Atletica Castello, in via Giuliani 518, domenica 7 settembre 2025 la sfilata della Rificolona inizierà alle ore 21, seguita dalla premiazione delle più originali. A Brozzi, invece, le celebrazioni sono in programma il giorno dopo: dalle ore 20.45 di lunedì 8 settembre processione delle rificolone dalla chiesa di San Martino fino al circolo MCL di Brozzi.

Articolo in aggiornamento