San Valentino: brindisi sulla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio

Per San Valentino torna anche quest’anno la possibilità di fare un brindisi sulla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio. Il 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati, il Comune di Firenze e Fondazione MUS.E propongono alle coppie un pomeriggio speciale con l’opportunità di brindare sulla Torre, ammirando una romantica vista di Firenze e allietati da alcuni brani musicali.

Cosa prevede il brindisi sulla Torre di Palazzo Vecchio

Per San Valentino le coppie di innamorati potranno visitare il camminamento di ronda e la Torre di Palazzo Vecchio, fino a raggiungerne la cima percorrendo la scala in pietra composta da 223 scalini che consente di arrivare all’ultimo livello di avvistamento, con vista a 360° sulla città.

Sul camminamento di ronda, allietati dall’esecuzione di alcuni brani musicali a cura dei sassofonisti Simone Brusoni e Leonardo Cioni di La Filharmonie – Orchestra filarmonica di Firenze, sarà proposto – grazie a Bistrot 74 – un brindisi speciale.

Gli orari e i costi

L’appuntamento prevede l’accesso esclusivo alla Torre di Palazzo Vecchio con brindisi. Non è compreso l’accesso al percorso museale. La fascia oraria sarà dalle 19 alle 20:30. La durata è di 30 minuti. Questi gli orari: h19, h19.30, h20, h20.30.

Il costo è di 30 euro a persona.

Come prenotarsi

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria a questo link:

https://www.eventbrite.it/e/1981091454871?aff=oddtdtcreator

In caso di pioggia la cima della torre non sarà accessibile.

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure telefonare allo 055-0541450.