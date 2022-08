Svuota cantine, tornano i mercatini a settembre e ottobre 2022

Pubblicità

Tornano questo autunno i mercatini svuota cantine a Firenze, così anche nei mesi di settembre e ottobre 2022 sarà possibile partecipare agli appuntamenti sparsi in città.

Ormai diventati un’amatissima consuetudine per i fiorentini e non solo, i mercatini svuota cantine sono un passatempo divertente per alcuni, per altri un’occasione per andare alla ricerca di oggetti del passato, suppellettili curiose, abiti vintage, memorabilia per collezionisti e, perché no, accessori e giocattoli per bambini.

Solitamente si svolgono in tutti i quartieri di Firenze, ma anche oltre i confini della città del giglio: sì, perché a Sesto Fiorentino e a Bagno a Ripoli si svolgono due appuntamenti ben conosciuti da chi frequenta abitualmente i mercatini svuota cantine.

Mercatini svuota cantine di Firenze, le date di settembre e ottobre 2022

Organizzati di solito in primavera e in autunno, nei mesi di settembre e ottobre 2022 dovrebbe essere programmata la tranche di fine anno dei vari mercatini svuota cantine. di Firenze e dintorni. Ma quando sono fissate le date?

Il primo ad essere stato messo in programma è il mercatino Cantine in piazza del Quartiere 5, che avrà luogo domenica 9 ottobre, dalle 9 alle 18, nell’area del parcheggio di Via Morandi e in Via Giardino della Bizzarria, per i cittadini residenti nel Quartiere 5. Sì, perché una delle conditio sine qua non per partecipare ad uno dei mercatini svuota cantine che si svolgono a settembre e ottobre 2022 è essere residenti nelle zone interessate.

Questo vale per ognuno degli appuntamenti organizzati, quindi chiunque può partecipare nei panni di compratore ma gli espositori devono essere tassativamente residenti del quartiere. Scopo della manifestazione è scambiare o cedere su compenso simbolico, i propri oggetti usati, ritrovati nelle cantine o nei solai, con l’obiettivo del riciclo e del riutilizzo.

Cantine in piazza nel Q5, tutte le informazioni per partecipare

Per chi volesse improvvisarsi venditore e partecipare all’iniziativa Cantine in piazza nel Q5 di Firenze, la domanda d’iscrizione dovrà essere inviata esclusivamente per e-mail all’indirizzo: [email protected] a partire dalle 9 di venerdì 29 luglio ed entro e non oltre le 12 di venerdì 19 settembre 2022.

Per adesso quello del Quartiere 5 è l’unico appuntamento ad essere calendarizzato, ma con buone probabilità torneranno a breve anche i “fratelli” negli altri quartieri e nei comuni alle porte di Firenze.

Articolo in aggiornamento