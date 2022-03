Svuota la cantina 2022 nel quartiere 4 di Firenze

Domenica 8 maggio 2022 torna l’appuntamento di “Svuota la cantina” nel Quartiere 4 di Firenze, il mercatino che permette ai cittadini di vendere e scambiare oggetti di seconda mano. L’iniziativa con ormai un bel po’ di edizione alle spalle, ha l’obiettivo non sprecare tutto ciò che può essere ancora riutilizzato. In questi giorni è possibile fare domanda per partecipare.

“Svuota la cantina” come funziona e come partecipare all’edizione della primavera 2022

“Svuota la cantina” 2022 si terrà nel viale dei Bambini, da Piazza Isolotto fino a Piazza dei Tigli, domenica 8 maggio e i residenti del Quartiere 4 potranno esporre gli indumenti, oggetti, pezzi di arredamento e molti altri oggetti di cui non fanno più uso.

Il bando per partecipare a “Svuota la cantina” resterà aperto fino alle ore 24 del 18 marzo. I cittadini che vogliono partecipare devono essere residenti all’interno del Quartiere 4 di Firenze e non devono essere iscritti al Registro Imprese. L’iniziativa è infatti di tipo amatoriale, un progetto che incoraggia l’economia circolare e la solidarietà tra i cittadini di Firenze.

Per aderire all’iniziativa basta scaricare il modulo di adesione sul sito del Comune di Firenze, compilarlo e inviarlo, all’indirizzo mail [email protected]

Il mercatino dei cittadini

L’ultima edizione di “Svuota la cantina” è avvenuta il 12 settembre 2021, riscontrando un grande successo tra i partecipanti che hanno potuto dare via ciò di cui non hanno più bisogno e tra quelli che girovagando tra le bancarelle hanno trovato qualche tesoro.