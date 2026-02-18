Torna TESTO: ospiti e novità dell’edizione 2026

- Pubblicità -

Torna anche nel 2026 TESTO [Come si diventa un libro], il salone dedicato all’editoria contemporanea organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato dalla libreria Todo Modo.

Quando si svolge Testo e qual è il tema dell’edizione 2026

L’edizione 2026 è in programma dal 27 febbraio al 1° marzo alla Stazione Leopolda (orario 10.00-20.00).

- Pubblicità -

Il tema dell’edizione 2026 è ESTRO: cinque lettere come cinque sono le edizioni della manifestazione. Un gioco di consonanti che richiama la creatività, la vivacità intellettuale, l’irrequietezza dell’ispirazione. Dal greco oîstros, “tafano”, ciò che pungola e spinge a pensare: non a caso sarà proprio un tafano il segno grafico di TESTO 2026.

I numeri di TESTO 2026

Saranno 169 le case editrici presenti, di cui 23 alla loro prima partecipazione o di ritorno alla manifestazione. Oltre 180 autrici e autori da tutto il mondo e quasi 200 appuntamenti tra anteprime, presentazioni, seminari, laboratori, panel e produzioni originali.

- Pubblicità -

Le sette “stazioni” che scandiscono il percorso del libro – Il manoscritto, Il risvolto, La traduzione, Il segno, Il racconto, La libreria, Il lettore – rappresentano l’architrave del palinsesto e guidano il pubblico dentro il grande laboratorio dell’editoria.

Gli ospiti internazionali e italiani

Tra gli ospiti internazionali figurano Yasmina Reza, Arturo Pérez-Reverte, Kader Abdolah, Michelle Gallen, Hervé Tullet, mentre tra le voci italiane saranno presenti, tra gli altri, Alessandro Baricco, Stefano Bartezzaghi, Michele Mari, Stefano Mancuso, Daria Bignardi e Bianca Pitzorno.

- Pubblicità -

Non mancheranno omaggi a grandi figure della letteratura e dell’editoria come Richard Yates, Colette, Jean Genet, Pier Paolo Pasolini e J.D. Salinger, a 75 anni dalla pubblicazione de Il giovane Holden negli Stati Uniti.

Le novità dell’edizione 2026

Tra le novità dell’edizione 2026 di TESTO, il coinvolgimento di circa quaranta librerie partner in tutta Italia e di quasi trenta bookclub, che potranno incontrare e dialogare con gli autori in Leopolda. Spazio anche alle nuove frontiere dell’editoria, con panel dedicati agli esordienti, agli autori al secondo libro, agli incontri tra aspiranti scrittori ed editor e una riflessione sulle sfide dell’intelligenza artificiale nella traduzione.

Fuori dalla Leopolda torneranno le Passeggiate letterarie, itinerari urbani guidati da scrittori e associazioni alla scoperta dei luoghi della letteratura fiorentina.

TESTO è realizzato con il patrocinio e la collaborazione di Regione Toscana e Comune di Firenze.

Programma e biglietti

Il programma completo, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Pitti Immagine.

È possibile acquistare il biglietto di accesso online oppure direttamente all’ingresso della

manifestazione.

Costo del biglietto: ingresso giornaliero 10€; abbonamento per 3 giorni 18€.

Per prenotarsi agli eventi è necessario aver acquistato il biglietto di ingresso.