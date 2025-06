Villa Torre dei Lari: a Firenze spettacolo comico e laboratorio teatrale per bambini

- Pubblicità -

Due serate di grande comicità con La cena dei cretini, seguite da un’occasione creativa per i più piccoli: a Firenze, nel cuore delle colline sopra Porta Romana, i Pinguini Theater portano in scena uno spettacolo imperdibile e inaugurano un centro estivo teatrale nella suggestiva Villa Torre dei Lari.

La commedia “La cena dei cretini” il 30 giugno e 1° luglio a Firenze a Villa Torre dei Lari

I Pinguini Theater presentano “La cena dei cretini” di Francis Veber, con la regia di Pietro Venè. Le rappresentazioni si terranno domenica 30 giugno e lunedì 1° luglio alle ore 21:00, nell’esclusiva e affascinante Villa Torre dei Lari, storica residenza immersa nel verde in via di Marignolle, in zona Porta Romana a Firenze.

La trama racconta di un gruppo di amici della borghesia parigina che organizza cene in cui viene invitato, di volta in volta, un “cretino” inconsapevole, scelto per essere deriso. Ma chi è davvero il cretino? L’ospite bizzarro o chi si diverte alle sue spalle? La brillante scrittura di Veber, tra cinismo e ironia, lascia il pubblico sospeso tra risate e riflessioni.

Il cast dello spettacolo vede in scena: Marco Bartolini, Pietro Venè, Giorgio Lumia, Paolo Gualtierotti, Cristina Bacci, Ilaria Morandi e Tommaso Eredi

Prenotazioni e info:

📞 338 6024335

🌐 www.ipinguinitheater.com

✉️ [email protected]

Centro estivo teatrale per bambini

Dal mese di luglio, lo stesso luogo si trasforma in un vivace spazio di creatività per bambini. I Pinguini Theater organizzano infatti un atelier teatrale estivo dedicato a bambini tra gli 8 e gli 11 anni, con tre turni disponibili:

14–18 luglio

21–25 luglio

28 luglio–1 agosto

🕣 Orario: dalle 8:30 alle 13:00

📍 Massimo 12 partecipanti a turno

Il laboratorio è condotto da Virginia Bellini, attrice e doppiatrice, e Raffaella Afeltra, attrice e insegnante di teatro e cinema. I bambini saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo finale, imparando tecniche di recitazione, costruzione scenografica con materiali di riciclo, movimento scenico e uso della voce. Un’opportunità unica per esplorare la propria creatività e vivere il teatro da protagonisti.