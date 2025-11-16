32° Scarpirampi vincono il duo Gabriele Fiesoli e Giampaolo Vannucci

- Pubblicità -

Spettacolo alla 32° Scarpirampi e al 14° Trail della Calvana. Lo start dal Circolo Santa Lucia (intitolato a Paolo Rossi) e poi su lungo il crinale della Calvana per una sfida lunga 30 Km,fino all’arrivo a San Quirico di Vernio. Prima del via il ricordo di Piero Sambrotta inventore insieme a Silvano Melani della manifestazione e di Nedo Coppini, fotografo de La Nazione. In piazza del comune di Vernio, accolti da un caloroso pubblico si sono aggiudicati il successo il tandem formato dal trail runner Gabriele Fiesoli e dal biker Giampaolo Vannucci (pettorale 18) con il tempo di 2h42’23”, che sono riusciti ad avere ragione della coppia Mirko Tondini e Marco Di Corpo (2h45’28”), “Per noi vincere la Scarpirampi era un sogno e l’abbiamo realizzato – dicono i vincitori – questa corsa da una carica incredibile. Senza il fango non è la vera Scarpirampi”. Terzo posto per il duo Gianluca Massaro e Federico Tozzi (2h55’30”). Alla partenza presente il consigliere regionale della Toscana Matteo Biffoni e alle premiazioni, svolte in sala consiliare del Comune di Vernio, la Sindaca Maria Lucarini e il vice Sindaco Alessandro Storai. Prima coppia mista quella formata da David Bacci e Linda Grazzini (3h23’27”). Al primo posto nella categoria 100-110 (somma di età della coppia) sono Angelo Bartoletti e Simone Lenzi 2h57’32” che precedono in volata il duo Luca Sabbioni e Piero Pacini; nella categoria 111-120 al primo posto Leonardo Antonelli Andrea Dreoni (3h23’30”) con ben due coppie composte da padri e figli Daniele e Stefano Mantovani (da Livorno) e Alberto e Alessandro Roccavilla rispettivamente sesti e ottavi al traguardo di Vernio. Nel Trail della Calvana il successo è andato a Vladimir Kabetaj (Aurora Montale) che ha chiuso la gara in 2’39’40” davanti a Michele Mugnaini (Podistica Val di Pesa) e Andrea Menegatti (Prato Promozione Run). La prima donna è risultata invece Cecilia Mazzei (Pod. Rossini) seconda Ilaria Morganti (Jedi bike) con Clara Cioni terza assoluta. Tra i veterani vince David Bertini (29 Martiri), tra gli Argento Francesco Rosai (Il Fiorino) e tra gli oro il sempre forte Alessio Malena. Tra le veterane femminile primeggia Barbara Brunelli (Ronda Ghibellina) “Un grazie ai podisti e bikers che con lo spirito della Scarpirampi hanno dato vita a un’edizione davvero speciale – spiega Silvano Melani del Campione – la collaborazione con la Lega Uisp, i comuni di Prato e Vernio, della Provincia di Prato, della Regione Toscana, dell’Avis e della Onlus “Regalami un Sorriso e di tutti i volontari presenti lungo il percorso è stata fondamentale. Un vero e proprio gioco di squadra che ha permesso di poter dare questa soddisfazione ai podisti e ciclisti provenienti anche da diverse province toscane e non solo”. “Una corsa davvero incredibile ed è stato bello lo spirito degli atleti – dice la Sindaca di Vernio Maria Lucarini – una bella domenica di sport e siamo stati felici di poter ospitare le premiazioni nel nostro palazzo comunale”.

Foto by Regalami un Sorriso.