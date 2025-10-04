Batosta per la Rari al debutto in campionato

- Pubblicità -

Nella prima giornata di campionato di Serie A1 maschile, il Banco BPM RN Savona impone la legge del più forte e supera 22–4 la RN Florentia: risultato netto, forse troppo severo per una Florentia organizzata e generosa ma ancora fragile per reggere la fisicità di una squadra costruita per l’alta classifica. L’inerzia è subito ligure (5–1 al 1° tempo), il solco si amplia all’intervallo (6–2 nel 2°, 11–3 complessivo), si spezza nel 3° con il 4–0 e si chiude sul 22–4 con il 7–1 dell’ultima frazione. Savona colpisce con percentuali alte (4/6 in superiorità e quattro rigori realizzati), trascinata da Leinweber (8 reti) e dai sigilli di Damonte, Figlioli, Occhione, Bruni, Rocchi, Rizzo, Gullotta, Condemi, Guidi e Bragantini; la Florentia costruisce ma capitalizza poco (1/11 con l’uomo in più, più un rigore), trovando la rete con Sordini, Benvenuti, Bini e Borghigiani. Nel quarto tempo spazio ai secondi portieri (Giotta Lucifero per Del Lungo e Bianchi per Cicali), Cora esce per limite di falli; arbitri Carmignani e Grillo, circa 200 gli spettatori alla “Zanelli”.

Nel dopo gara mister Minetti sottolinea il contesto e la tenuta del gruppo: «Giocare a Savona è già difficile; farlo con due giocatori in meno diventa impossibile (Francesco Turchini e Tim De Mey ndr). Ringrazio i ragazzi: hanno messo cuore e grinta, segno di grande maturità. Al di là del risultato, mi tengo stretti alcuni spunti — collettivi e individuali — utili per le partite alla nostra portata».

BANCO BPM RN SAVONA-RN FLORENTIA 22-4

BANCO BPM RN SAVONA: M. Del Lungo, N. Rocchi 1, L. Damonte 2, P. Figlioli 2, D. Occhione 2, V. Rizzo 1, A. Gullotta 1, L. Bruni 2, A. Condemi 1, M. Guidi 1, O. Leinweber 8, T. Cora, L. Giotta Lucifero, P. Bragantini 1, A. Turazzini. All. Angelini

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, H. Rouwenhorst, C. Di Fulvio, G. Gabriele, N. Hofmeijer, T. Turchini, M. Milletti, S. Sordini 1, N. Benvenuti 1, G. Bini 1, D. Borghigiani 1, G. Bianchi, U. Visciani. All. Minetti

Arbitri: Carmignani e Grillo

Note

Parziali: 5-1 6-2 4-0 7-1 Uscito per limite di falli Cora (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 4/6 + 4 rigori e Florentia 1/11 + un rigore. Giotta Lucifero (S) subentra a Del Lungo nel quarto tempo; Bianchi (F) subentra a Cicali nel quarto tempo. Spettatori 200 circa.