Black out Florentia, la Canottieri Napoli vince lo scontro diretto

Lo scontro diretto salvezza di Napoli premia la AC Group Canottieri, che supera la Rari Nantes Florentia e si stacca dal fondo della classifica, lasciando la squadra di Minetti ancora ferma a quota zero dopo nove giornate.

Alla Scandone il match è intenso, teso e giocato per larghi tratti sul filo dell’equilibrio, ma sono i partenopei a gestire meglio i momenti chiave, confermando il fattore campo e capitalizzando l’ottimo avvio.

L’approccio è infatti tutto di marca giallorossa: il 4–2 del primo tempo indirizza subito il match, nonostante il buon lavoro della difesa gigliata, impreziosito anche da un rigore neutralizzato nel corso della frazione, che tiene in vita i compagni e limita il passivo. La Florentia prova a restare agganciata alla partita, ma paga qualche imprecisione di troppo in fase conclusiva e in superiorità numerica. Nel secondo parziale il copione non cambia: 3–3 nel parziale, con i biancorossi più incisivi in attacco ma ancora costretti a inseguire nel punteggio contro una Canottieri lucida nella gestione e concreta nei momenti decisivi. Il 3–2 del terzo tempo sembra dare lo strappo definitivo ai padroni di casa, che mantengono il margine nonostante le uscite per limite di falli di Gargiulo ed Esposito, cui si aggiungerà poi quella di Coda nel quarto periodo. La Florentia però non molla, alza l’intensità e nell’ultimo quarto trova il miglior parziale della propria partita (2–3), rendendo il finale aperto fino all’ultima sirena senza riuscire però a completare la rimonta.

A fare la differenza, ancora una volta, sono i dettagli: in superiorità numerica la Canottieri chiude con 3 gol su 12 occasioni più 2 rigori trasformati, mentre la Florentia si ferma a 4 su 16 con l’aggiunta di 3 rigori realizzati. Percentuali che raccontano di uno sforzo generoso ma non sempre lucido dei biancorossi nei momenti decisivi, soprattutto nella prima parte del match.

La sirena finale consegna alla Canottieri tre punti pesantissimi in chiave salvezza e lascia la Rari Nantes Florentia ancora all’ultimo posto, a quota zero dopo nove giornate. Per la squadra di Minetti, chiamata ora a reagire subito, la strada è in salita ma ancora aperta: servirà trasformare la generosità e la qualità a tratti espressa alla Scandone in continuità, cinismo e punti, per rimettersi in corsa nella lotta per la permanenza in Serie A1. Venerdì prossimo a Bellariva, nell’anticipo contro il Posillipo un’altra prova verità. (FOTO CARLO DI SANTO)

CLASSIFICA SERIA A1 PALLANUOTO MASCHILE: PRO RECCO WATERPOLO 24; AN BRESCIA TEAM 24; BANCO BPM R.N. SAVONA 21; PALLANUOTO TRIESTE 15; RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO 14; ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 11; TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 11; IREN GENOVA QUINTO 10; R.N. NUOTO SALERNO 10; DE AKKER TEAM 9; TELIMAR 9; AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 6; C.C. ORTIGIA 1928 4; R.N. FLORENTIA 0

AC GROUP CC NAPOLI-RN FLORENTIA 12-10

AC GROUP CC NAPOLI: E. Caruso, N. Bursac 2, I. Zivkovic 2, M. Coda 1, G. Confuorto 2, V. Raia, D. Mutariello, M. Gargiulo 1, M. Parisi, V. Tozzi, B. Borrelli 3, U. Esposito, F. Altomare, L. Briganti 1, S. Iacovelli. All. Massa

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, H. Rouwenhorst, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, N. Hofmeijer, T. Turchini, M. Milletti 2, S. Sordini 5, N. Benvenuti 1, G. Bini 1, D. Borghigiani, G. Bianchi, F. Turchini, U. Visciani. All. Minetti

Arbitri: Petronilli e Ricciotti

Note

Parziali: 4-2 3-3 3-2 2-3 Usciti per limite di fallo Gargiulio (C) Esposito (C) nel terzo tempo Coda (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: AC Group Canottieri Napoli 3/12 + 2 rigori e R.N Florentia 4/16 + 3 rigori. Cicali (F) para un rigore a Borrelli nel primo tempo. Spettatori 100 circa.