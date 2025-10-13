Coppa Italia Gold di pallanuoto paralimpica: la Florentia batte il Lions Club Napoli e fa cinquina

- Pubblicità -

Davanti al pubblico caloroso della “Nannini” di Firenze, la Rari Nantes Florentia batte i Waterpolo Napoli Lions 9–7 nella finalissima Gold di Coppa Italia e scrive un’altra pagina di storia della pallanuoto paralimpica. Un successo nel successo: quinto titolo consecutivo — 5 su 5 edizioni disputate — che si aggiunge al tricolore conquistato lo scorso giugno.

Un trionfo storico per la squadra Perego–Cotti, che impreziosisce un palmarès senza paragoni e conferma il club di Lungarno Ferrucci come più titolato a livello nazionale FINP, con 8 titoli complessivi tra Scudetti, Coppe Italia e Supercoppa Italiana.

A coronare la festa, una due giorni di grande sport e partecipazione vissuta da tutta la città: un segnale di continuità, solidità e qualità del progetto tecnico, nel solco di una collaborazione sempre più stretta con le istituzioni.

Davanti a circa 400 spettatori la Florentia parte fortissimo e indirizza subito la finale: il 5–2 del primo quarto racconta di un perimetro ispirato e di un Ciulli in versione leader, autore di 4 reti complessive e terminale costante dell’attacco biancorosso. In scia anche Di Gangi (2 gol) e Filidei Jr (2), con Cericola a completare il tabellino. Dietro, Pellegrino guida la retroguardia con personalità, proteggendo nei momenti caldi e dando tempi e sicurezza al gruppo di Perego.

Napoli non molla: dopo il 2–2 del secondo tempo, i Water Sport Lions rientrano in piena corsa con un terzo parziale da 0–2, spinti dalle triplette di De Felice e Gobbetti e dalla zampata di Pentangelo. È il frangente più delicato del match, in cui la squadra di Scotti Galletta alza il ritmo e prova a riaprire tutto. La Florentia però resta lucida: nel quarto conclusivo firma il 2–1 che vale il 9–7 finale, amministrando possesso e nervi e trovando nelle rotazioni (Rossi, Signorini, Capalbo, Aquino) energie preziose per il finale.

Con Ciulli MVP di fatto, il supporto pesante di Di Gangi e Filidei Jr, e l’affidabilità di Pellegrino tra i pali, la Florentia costruisce una vittoria “di squadra”, contro un Napoli orgoglioso e competitivo, ben diretto dalla coppia arbitrale Romolini–Dori. Una finale vera, intensa e corretta, che ribadisce la statura dei biancorossi nel panorama FINP

RARI NANTES FLORENTIA – WATER SPORT LIONS CLUB NAPOLI 9-7

RARI NANTES FLORENTIA: Pellegrino, Di Gangi 2, Vannucci, Cericola 1, Fattori, Di Luca, Mazzinghi, Ramos Alanya, Filidei Jr 2, Capalbo, Ciulli 4, Nocera, Signorini, Rossi, Aquino. All. Perego.

WATER SPORT LIONS CLUB NAPOLI: Rollo, Abete, Franzoni, Tempio, De Felice 3, Aliberti, Paola, Ercole, Cozzuto, Santoro, Cotticelli, Buono, Acuto, Pentangelo 1, Gobbetti3 All. Scotti Galletta.

ARBITRI: Romolini, Dori

Note Spettatori 400

PARZIALI: 5-2;2-2; 0-2;2-1