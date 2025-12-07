Debutto con sconfitta per la Rari Nantes Florentia femminile

Le Rari girls sono neopromosse nel campionato di Serie A2 e puntano ad una salvezza tranquilla. Non sarà semplice

Nella prima giornata del campionato di Serie A2 femminile arriva una sconfitta per la neopromossa Rari Nantes Florentia, battuta 10-6 nella vasca del Bologna al termine di una gara intensa, combattuta e giocata per lunghi tratti alla pari con le padrone di casa.

Per tre tempi le ragazze di coach Gianetti hanno mostrato carattere, organizzazione e coraggio, rimanendo incollate alle avversarie in un continuo botta e risposta fatto di pressing, nuotate e ripartenze veloci. Solo nell’ultimo parziale l’esperienza e la maggiore fisicità della formazione emiliana hanno fatto la differenza, indirizzando definitivamente il match.

Da segnalare, in casa biancorossa, la prima rete della neo giocatrice turca Ataman, subito a segno al debutto in campionato, e la doppietta della giovanissima Mia Marzapeni, brillante e senza timori nel suo esordio stagionale. Due lampi che confermano il potenziale e la freschezza del gruppo.

Nonostante il risultato finale, si tratta di un debutto incoraggiante per la Florentia, squadra giovanissima al suo primo anno nella categoria dopo la promozione della scorsa stagione.

Coach Gianetti può ripartire da una prestazione ricca di spunti positivi, dalla personalità delle esordienti e da una difesa solida nei primi tre tempi.