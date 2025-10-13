Pallanuoto A1 maschile, la Florentia si arrende all’Ortigia

- Pubblicità -

Nel secondo turno della regular season maschile, l’Ortigia espugna la Nannini Firenze 17–15 e l’ex di turno, Andrea Carnesecchi, firma la sentenza. Alla Florentia di Minetti, generosa e coraggiosa non bastano i guizzi di Sordini (migliore dei suoi) e un avvio brillante, ribaltato nel finale dall’Ortigia che si prende l’intera posta in palio con la cinquina di Baksa e il cinismo dell’ex Carnesecchi, “giustiziere” nella sua vecchia casa nel momento cruciale del match

LA CRONACA Di Fulvio apre in superiorità dopo 38” e Rouwenhorst raddoppia. I siracusani rientrano con Di Luciano e Torrisi, poi è proprio Carnesecchi a completare il sorpasso in uomo in più. Sordini rimette in parità, Tringali Capuano trasforma il rigore del 3–4 e De Mey firma il 4–4: primo quarto ad alto ritmo.

Nel secondo tempo la Florentia piazza un break trascinata da Sordini (doppietta in superiorità più rigore) e da Borghigiani, ma l’Ortigia resta agganciata grazie alla classe di Baksa, autore di quattro gol nella frazione (due con l’uomo in più). Benvenuti tiene vivi i gigliati, ma l’inerzia resta in equilibrio.

La svolta matura tra terzo e quarto periodo: Carnesecchi apre ancora in superiorità, Bini risponde, poi botta e risposta Di Fulvio–Carnesecchi fino al nuovo allungo ospite. Aranyi è glaciale dai cinque metri, Milletti la riapre, Baksa riallarga, Bini accorcia in extra player. A 5’30” l’episodio pesante: Hofmeijer esce per limite di falli e, quattro secondi dopo, Radic sigla il +2 che spezza l’assalto finale firmando il decisivo 15 a 17.

RN FLORENTIA-CC ORTIGIA 1928 15-17

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, H. Rouwenhorst 1, C. Di Fulvio 3, T. De Mey 1, N. Hofmeijer, T. Turchini, M. Milletti 1, S. Sordini 4, N. Benvenuti 2, G. Bini 2, D. Borghigiani 1, G. Bianchi, F. Turchini, U. Visciani. All. Minetti

CC ORTIGIA 1928: D. Ruggiero, G. Rossi, A. Gardijan, B. Baksa 5, S. Di Luciano 1, R. Torrisi 2, E. Tringali Capuano 1, A. Carnesecchi 6, R. Radic 1, F. Trimarchi, M. Aranyi 1, L. Giribaldi, J. Valenza, F. Scordo, G. Marangolo. All. Piccardo

Arbitri: Pinato e Brasiliano

Note

Parziali: 4-5 5-4 3-3 3-5 Uscite per limite di falli N. Hofmeijer(F) G. Rossi(O) nel quarto tempo, Superiorità numeriche: R.N. FLORENTIA 8/ 19 +1 rigore e C.C. ORTIGIA 4/14 +2 rigori, Bianchi(F) subentra al posto di Cicali a metà 3 tempo, A metà del 4 tempo rientra Cicali, Ammonito il tecnico Minetti (F) nel terzo tempo. circa 270 spettatori.