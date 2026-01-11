lunedì, 12 Gennaio 2026
Sport

Pallanuoto femminile. Castelli Romani passa alla Nannini (6-9), Rari girls sempre in scia

Per la squadra di Giannetti una sconfitta indolore che non cambia morale e ambizioni. L'obiettivo è sempre la salvezza

di Simone Spadaro

-

La quarta giornata di regular season di Serie A2 femminile lascia un verdetto amaro alla Nannini, ma racconta anche la fotografia più vera delle Rari Girls: una squadra viva, orgogliosa e sempre dentro la partita. Contro i Castelli Romani finisce 6-9 per le ospiti, al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio per lunghi tratti, con la Florentia di Lucia Giannetti capace di restare attaccata al punteggio e di giocarsela fino all’ultimo.

L’avvio sorride alla formazione laziale, che prova subito a imprimere ritmo e chiude il primo parziale sul 1-3. La risposta biancorossa però è immediata: la Florentia cresce nel secondo tempo, alza pressione e qualità nelle due fasi e vince il parziale 2-1, andando all’intervallo lungo con la gara totalmente riaperta e sul 3-4.

Nel terzo tempo la partita resta intensa e combattuta, con difese attente e continui capovolgimenti di fronte (1-1). Le Rari Girls non perdono mai contatto e continuano a restare agganciate alla partita: al termine del periodo il tabellone dice 4-5, confermando un confronto apertissimo e giocato sul filo.

È nel quarto e decisivo parziale che Castelli Romani trova le giocate più pesanti e riesce ad allungare nei minuti chiave, chiudendo il tempo 2-4 e fissando il punteggio sul definitivo 6-9.

Per la squadra di Giannetti una sconfitta indolore che non cambia morale e ambizioni.

RARI NANTES FLORENTIA

Zanoni, Bongini 2, Lepore, Ataman, Tavani, Cecchi, Pantani, Mazzei, Cresci, Rossi, Landi 2, Marzapeni 2, Caciagli, Bandinelli.

CASTELLI ROMANI

Frezza, Evangelista, Pompili, Ducci, Bassotti 1, Attenni 3, Cristea 3, De Marchi 1, Tomassini 1, Roncisvalle, Spaghetti, Montesano, Giachini.

Arbitro Filippo Scarselli

