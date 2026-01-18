Pallanuoto femminile, serie A2: La Rari girls si arrendono al Volturno

- Pubblicità -

Le Rari Girls incassano la terza sconfitta stagionale nella quinta giornata di regular season di Serie A2 femminile: a Santa Maria Capua Vetere il Volturno si impone 10-4, al termine di una gara condotta con maggiore continuità e concretezza dalle padrone di casa.

Un match che aveva un precedente recente e favorevole alle biancorosse: le due squadre si erano infatti affrontate a Malta, nel torneo internazionale disputato nelle scorse settimane, dove la Florentia aveva centrato due successi su due incontri. In campionato però, il copione cambia: il Volturno sfrutta il fattore vasca e interpreta meglio i momenti chiave del confronto.

La partita resta viva in avvio, ma la squadra campana costruisce il successo con progressione costante: i parziali (2-1, 2-1, 3-1, 3-1) raccontano una gara che vede il Volturno avanti in ogni frazione e capace di incrementare il margine con il passare dei minuti. A fare la differenza, soprattutto, la prestazione di due protagoniste biancoblù: Fusco e Di Grazia, tra le più incisive nell’economia del match, decisive nel creare lo strappo e nel mantenere alta l’intensità su entrambe le metà campo.

Per la Florentia pesa in maniera evidente l’assenza e l’esperienza di Irene Landi, riferimento importante nelle letture difensive e nella gestione dei momenti delicati. Nonostante le difficoltà, le ragazze di Lucia Giannetti provano a restare in scia, trovando anche segnali positivi: su tutte Mazzei, a referto con una buona doppietta, tra le più continue e lucide in fase offensiva.

Una sconfitta che non complica per ora il cammino della Florentia in campionato, ma che rappresenta uno stop utile per riportare attenzione su dettagli e continuità. Per le Rari Girls adesso l’obiettivo è ripartire subito dal lavoro settimanale, ritrovando brillantezza e incisività in vista dei prossimi appuntamenti.