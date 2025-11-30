lunedì, 1 Dicembre 2025
Sport

Pallanuoto madschile, anche il Posillipo passa alla Nannini contro la Rari Nantes Florentia

Decima sconfitta consecutiva per i ragazzi di Luca Minetti sempre più ultimi in classifica ed a zero punti

di Simone Spadaro

La decima giornata di Serie A1 si chiude con un’altra serata amara per la Rari Nantes Florentia: alla “Nannini” passa il Ranieri Impiantistica CN Posillipo 14–11, risultato che spinge i partenopei in piena zona playoff e lascia i gigliati ancorati sul fondo della classifica.

L’avvio è tutto rossoverde: dopo il botta e risposta iniziale tra Radovic e Sordini, il Posillipo piazza un break pesantissimo, sfrutta al meglio le superiorità con Cuccovillo, Mattiello e Valle e chiude il primo parziale sul 5–1. La musica non cambia nel secondo tempo, con Rocchino e Bertoli a firmare il 7–2 di metà gara, nonostante il rigore trasformato da Sordini.

Nel terzo tempo la Florentia reagisce con orgoglio: Di Fulvio, Borghigiani e ancora Sordini riaprono il match, mentre Bini trova il gol del 6–9 che accende Bellariva. L’inerzia però non basta a ribaltare una partita compromessa nella prima metà: nell’ultimo quarto le due squadre si rispondono colpo su colpo, con i biancorossi a segno ancora con Bini e i fratelli Turchini (rigore per Filippo, uomo in più per Tommaso), ma il Posillipo resta sempre avanti e amministra fino al definitivo 11–14.

Per i napoletani tre punti d’oro in chiave playoff, costruiti sulla cinicità nelle superiorità e sulla distribuzione del peso offensivo. Per la Florentia, invece, resta la consapevolezza di una buona reazione nella ripresa, ma anche l’urgenza di trovare continuità e punti negli scontri diretti salvezza che attendono la squadra di Minetti nelle prossime settimane, a partire da sabato prossimo a Palermo sponda Telimar.

