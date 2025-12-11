Pallanuoto maschile, serie A1: L’Iren Quinto sbanca la Nannini

- Pubblicità -

La Rari Nantes Florentia cade in casa 15–10 contro l’Iren Genova Quinto nella dodicesima giornata di Serie A1, al termine di una gara intensa e molto più equilibrata di quanto racconti il punteggio finale. Un risultato troppo severo per i biancorossi, che hanno sprecato molto tra rigori falliti e superiorità numeriche non sfruttate, confermando però che, per la Rari, la strada salvezza è in salita ma ancora aperta. Sabato prossimo, in casa della De Akker, un’altra tappa importante del girone di andata per provare ad avvicinare l’Ortigia a quota quattro e restare pienamente in corsa.

L’avvio è nel segno dell’equilibrio: la Florentia risponde colpo su colpo ai primi affondi liguri con le reti di Borghigiani e la consueta freddezza di Sordini dai cinque metri. Poi il Quinto prende ritmo e profondità: Gogov diventa un fattore in superiorità, Aicardi e Nora mettono sul piatto esperienza e fisicità, Veklyuk alza la qualità al perimetro e i fratelli Gambacciani – toscani ma non ex biancorossi – incidono nei momenti chiave.

Nonostante tutto, la Florentia resta agganciata al match grazie ai gol pesanti di Bini (anche su rigore), alle giocate di carattere di De Mey e all’apporto di Turchini, ma paga a caro prezzo gli errori: più di un rigore fallito, diverse superiorità gettate al vento e qualche disattenzione difensiva che permette al Quinto di allungare fino al 15–10 finale.

Nel finale gli ospiti gestiscono meglio dettagli e nervi, portando via l’intera posta. In casa gigliata resta l’amaro per un passivo ampio, figlio più degli sprechi che di un reale divario tecnico.

RN FLORENTIA-IREN GENOVA QUINTO 10-15

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, H. Rouwenhorst, C. Di Fulvio, T. De Mey 3, N. Hofmeijer, T. Turchini 1, M. Milletti, S. Sordini 2, N. Benvenuti, G. Bini 3, D. Borghigiani 1, G. Bianchi, F. Turchini, U. Visciani. All. Luca minetti

IREN GENOVA QUINTO: T. Nishimura, J. Gambacciani 2, D. Gogov 2, S. Villa, N. Gambacciani 1, F. Gandolfo, D. Puccio, A. Nora 2, N. Figari, A. Massa, M. Aicardi 3, T. Pistaffa 1, M. Giangrasso, O. Veklyuk 3, E. Miraldi 1. All. Luca bittarello

Arbitri: Navarra e Gomez

Note

Parziali: 2-2 2-5 2-2 4-6 Superiorità numeriche: Florentia 4/11 + 4 rigori, di cui 2 falliti e Quinto 7/13 + 2 rigori falliti. Nel primo tempo Cicali (Florentia) para un rigore a Gogov (Quinto). Nel terzo tempo, al minuto 3’51”, ammonito il tecnico del Quinto Bittarello per proteste. Uscito per limite di falli Gambacciani (Q) nel quarto tempo. Spettatori 150 circa