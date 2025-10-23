Quarta sconfitta in quattro partite per la Rari Nantes Florentia

- Pubblicità -

La Florentia lotta, convince a tratti, ma alla fine deve ancora arrendersi. Alla Nannini finisce 13–15 per la Training Academy Olympic Roma, al termine di una gara intensa, equilibrata e spesso nervosa, che i capitolini riescono a indirizzare solo nell’ultima parte del match.

I biancorossi di Luca Minetti mostrano personalità e carattere, restando agganciati per oltre tre tempi grazie a una buona distribuzione realizzativa e a un’ottima percentuale in superiorità numerica (8 su 14, più un rigore trasformato). La squadra produce gioco, reagisce ai break avversari e trova punti da più uomini, con Borghigiani (3), Rouwenhorst (2) e Sordini (2) in evidenza, oltre ai sigilli di Bini, Benvenuti, Chemeri, Di Fulvio e Milletti.

Roma, più esperta e cinica, si affida al peso offensivo di Mirarchi e Patti (autori di tre reti ciascuno) e capitalizza meglio i momenti chiave, nonostante un rigore fallito da Stahor nel quarto tempo e un finale concitato con ammonizioni e proteste.

L’andamento dei parziali (3–4, 3–3, 4–5, 3–3) fotografa bene l’equilibrio complessivo: match sempre aperto, deciso da piccoli dettagli e da qualche disattenzione difensiva nei momenti cruciali.

RN FLORENTIA-TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 13-15

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri 1, J.rouwenhorst 2, C. Di Fulvio 1, T. De Mey, N. Hofmeijer, T. Turchini, M. Milletti 1, S. Sordini 2, N. Benvenuti 1, G. Bini 2, D. Borghigiani 3, G. Bianchi, F. Turchini, U. Visciani. All. L. minetti

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA: F. De Michelis, S. Ballarini 1, A. Vitale 3, M. Ciotti 2, L. Stahor 2, M. Leporale, G. Cianchetti, A. Nenni, C. Mirarchi 3, M. De Robertis, A. Tartaro 1, F. Patti 3, F. Giovannini, L. Cotugno, A. Barigelli Calcari. All. M. fiorillo

Arbitri: Ercoli e Ferrari

Note

Parziali: 3-4 3-3 4-5 3-3 Superiorità numeriche: Florentia 8/14 + un rigore e Olympic 5/9 + 5 rigori, di cui uno fallito da Stahor nel quarto tempo (palo). Nel secondo tempo, al minuto 6’09”, è stata ammonita tutta la squadra dell’Olympic per simulazione.