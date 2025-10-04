Rari Nantes Florentia: al via il campionato di A1

- Pubblicità -

Dopo un precampionato intenso e convincente, sabato 4 ottobre alle ore 16:00, dall’ostica piscina “Zanelli” di Savona riparte la stagione ufficiale numero 103 (su 107 edizioni) della Rari Nantes Florentia nella massima serie.

Un traguardo storico che profuma di speranza per il club biancorosso, che oltre ai nove scudetti in bacheca ha il merito di aver saputo resistere ai momenti più difficili grazie alla caparbietà del Presidente Andrea Pieri, al quale va il plauso dell’Associazione e della Città per aver preservato storia, valori e progetto sportivo nonostante le difficoltà legate ai procedimenti giudiziari, alla pandemia e all’aumento dei costi energetici.

Sul piano tecnico, anche quest’anno la guida è affidata a Luca Minetti, vice allenatore della Nazionale italiana Under 19, alla sesta stagione consecutiva sulla panchina della prima squadra dopo quattordici da responsabile del settore giovanile.

Sul piano istituzionale invece, dopo i successi della passata stagione ACEA S.p.A. resta Main Sponsor ufficiale della società anche per la stagione 2025-26. Un legame di prestigio consolidato nel nome della storia, dell’acqua e dell’energia positiva che valorizza e sostiene la crescita sportiva e sociale del club.

ROSA RARI NANTES FLORENTIA 2025-26

Oltre alla conferma di bomber Sordini, punta del diamante del gruppo della passata stagione (71 reti complessive), da sottolineare la conferma di capitan Chemeri e quella dell’esperto mancino, Giacomo Bini accompagnati dal rinnovo in blocco di tutto lo zoccolo duro dell’ultimo biennio: Carlo Di Fulvio; Tim De Mey; Niles Hofmeijer; Tommaso Turchini; Niccolò Benvenuti; Damiano Borghigiani; Ugo Visciani.

Tre invece nuovi innesti, due novità: Mattia Milletti (Brescia) e l’olandese Jeroen Rouwenhorst dalla DeAkker e il ritorno dell’ex nazionale giovanile Francesco Turchini; Giulio Bianchi, vice campione del mondo 2024 con la nazionale italiana Under 16, approda stabilmente in prima squadra alle spalle del numero uno Massimiliano Cicali.

NUOVO REGOLAMENTO PALLANUOTO MASCHILE

Campo ridotto da 30 a 25 metri; possesso a 28”; secondo possesso ed esclusione temporanea a 18”; lista gara a 15 atleti (di cui 13 di movimento). In regular season, in caso di parità si procede ai rigori: 2 punti alla vincente ai tiri, 1 punto alla perdente. Aggiornate anche copertura televisiva e pianificazione delle nazionali.

MEDIA PARTNER

Due le media partnership ufficiali, la prima sul fronte notizie con il portale Firenze e Dintorni https://www.firenzedintorni.it/it/rari-nantes-florentia/pag-1.html, l’altra con l’emittente televisiva Italia7 per la trasmissione ufficiale delle partite casalinghe visibili al link https://www.facebook.com/italia7tv

Due invece le dirette nazionali da Bellariva nel girone di andata, la prima mercoledì 22 ottobre alle 18:00 contro Training Academy Olympic Roma, sul portale ufficiale della FIN Waterpolo Channel e venerdì 28 novembre alle 18:00 (anticipo 10ª giornata) in diretta RAI SPORT contro il C.N. Posillipo.

CALENDARIO COMPLETO RARI NANTES FLORENTIA

04/10/2025 16:00 – Savona: Savona – R.N. Florentia

11/10/2025 15:00 – Firenze: R.N. Florentia – C.C. Ortigia 1928

– C.C. Ortigia 1928 18/10/2025 16:00 – Monterotondo: Roma Vis Nova – R.N. Florentia

22/10/2025 18:00 – Firenze: R.N. Florentia – Training Academy Olympic Roma (WPC)

– Training Academy Olympic Roma (WPC) 25/10/2025 18:30 – Brescia: AN Brescia Team – R.N. Florentia

01/11/2025 18:00 – Firenze: R.N. Florentia – R.N. Nuoto Salerno

– R.N. Nuoto Salerno 08/11/2025 18:30 – Trieste: Pallanuoto Trieste – R.N. Florentia

15/11/2025 18:00 – Firenze: R.N. Florentia – Pro Recco

– Pro Recco 22/11/2025 17:30 – Napoli: CC Napoli – R.N. Florentia

28/11/2025 18:00 – Firenze: R.N. Florentia – CN Posillipo (RAISPORT)

– CN Posillipo (RAISPORT) 06/12/2025 15:30 – Terrasini: Telimar – R.N. Florentia

09/12/2025 18:00 – Firenze: R.N. Florentia – Iren Genova Quinto

– Iren Genova Quinto 12/12/2025 21:30 – Bologna: De Akker Team – R.N. Florentia

RITORNO

31/01/2026 16:00 – Firenze: R.N. Florentia – Savona

– Savona 14/02/2026 15:00 – Siracusa: C.C. Ortigia 1928 – R.N. Florentia

21/02/2026 18:00 – Firenze: R.N. Florentia – Roma Vis Nova

– Roma Vis Nova 28/02/2026 18:00 – Roma: Training Academy Olympic Roma – R.N. Florentia

07/03/2026 18:00 – Firenze: R.N. Florentia – AN Brescia Team

– AN Brescia Team 14/03/2026 18:00 – S. Maria C.V.: R.N. Nuoto Salerno – R.N. Florentia

28/03/2026 18:00 – Firenze: R.N. Florentia – Pallanuoto Trieste

– Pallanuoto Trieste 15/04/2026 14:45 – Genova: Pro Recco – R.N. Florentia

18/04/2026 17:30 – Firenze: R.N. Florentia – CC Napoli

– CC Napoli 29/04/2026 19:30 – Napoli: CN Posillipo – R.N. Florentia

06/05/2026 15:00 – Firenze: R.N. Florentia – Telimar

– Telimar 16/05/2026 19:00 – Genova: Iren Genova Quinto – R.N. Florentia

27/05/2026 19:30 – Firenze: R.N. Florentia – De Akker Team