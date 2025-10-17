Savino Del Bene Volley: A Cuneo il primo KO della stagione

- Pubblicità -

Nel primo turno infrasettimanale della Serie A1 femminile, la Savino Del Bene Volley incassa la sua prima sconfitta stagionale, cedendo per 3-0 (25-19, 25-10, 26-24) alla Honda Cuneo Granda Volley, protagonista di una vera e propria impresa nella sua prima partita casalinga della stagione, disputata davanti a 1100 spettatori.

Cuneo parte fortissimo, imponendo il proprio ritmo sin dal primo set, chiuso 25-19 grazie a un servizio aggressivo e un muro solido. Nel secondo parziale la squadra piemontese domina con autorità, portandosi sul +10 e poi chiudendo la frazione in proprio favore (25-10) con un ace di Diop. Nel terzo set la Savino Del Bene prova a reagire, trovando anche il primo vantaggio della gara e conducendo fino al 22-24, ma Cuneo ribalta il finale e conquista set e partita con determinazione (26-24).

Dal punto di vista statistico, la Honda Cuneo Granda Volley ha chiuso con il 42% di efficienza in attacco, contro il 33% di Scandicci. A muro il divario è netto: 14 punti per Cuneo contro i 4 della Savino Del Bene Volley, mentre al servizio le piemontesi hanno realizzato 6 ace, uno in più delle ragazze di coach Gaspari. In ricezione, percentuali simili per entrambe le squadre, con 48% di positività per Cuneo e 51% per Scandicci.

La migliore in campo è stata Erin Pritchard, premiata come MVP e autrice di 18 punti, seguita da Diop e Pucelj con 14 punti a testa. Per Scandicci, Ekaterina Antropova è stata la top scorer con 18 punti, seguita da Skinner con 9.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica 19 ottobre alle ore 17.00, al Pala BigMat di Scandicci, per il derby toscano contro Il Bisonte Firenze.

La cronaca

La Honda Cuneo Granda Volley si schiera in campo con Signorile al palleggio, Diop l’opposta, Pritchard e Pucelj in banda, Cecconello e Keene al centro e Bardaro nel ruolo di libero.

Coach Gaspari cambia lo starting six rispetto all’ultima sfida con Perugia: inizialmente restano a riposo Bosetti e Castillo, con il tecnico della Savino Del Bene Volley che sceglie di puntare ancora su Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Franklin sono invece le due giocatrici di banda, mentre il tandem di centrali è confermato con Graziani e Weitzel da titolari. Il ruolo di libero è affidato a Ribechi.

1° Set

Cuneo parte fortissimo (4-0) con Diop, Pritchard e Cecconello, costringendo subito Gaspari al time out. Scandicci reagisce grazie a tre ace consecutivi di Antropova, che riportano la gara in parità (5-5). Le piemontesi però ritrovano ritmo con Diop e Keene (12-9) e allungano di nuovo sul +4 (15-11). Nel finale, nonostante il tentativo di rimonta condotto da Antropova e Skinner (18-18), Cuneo piazza l’allungo decisivo e si aggiudica il set 25-19.

2° Set

Cuneo domina dall’inizio: Keene, Pucelj e Cecconello firmano subito il 3-0, poi Pritchard sale in cattedra con una serie di muri e attacchi vincenti che portano le piemontesi sul 12-3. Scandicci non riesce a reagire e Gaspari esaurisce i time out già a metà set. Le padrone di casa dilagano fino al +10 (14-4) e chiudono senza esitazioni con un ace di Diop che fissa il 25-10.

3° Set

Scandicci trova il primo vantaggio del match e prova la fuga con Weitzel, Skinner e Nwakalor (13-16). Cuneo resta in scia e, trascinata da Diop e Pritchard, rimonta fino al 22-22. Nel finale la Savino Del Bene Volley spreca due set point (22-24), mentre Cuneo, che nel set era stata in vantaggio solamente dopo il primo scambio, ribalta tutto con un ace di Diop (25-24) e chiude il set 26-24 dopo un lungo scambio.

Coach Gaspari nel post-partita

“Una partita estremamente negativa da parte nostra, approcciata male nei primi due set e non giocata in nessun reparto. Questa cosa non va assolutamente bene perché sapevamo di quanto Cuneo fosse aggressiva in battuta e lo immaginavamo in particolar modo essendo la loro prima partita casalinga. Il non riuscire a trovare soluzioni in attacco e soprattutto finire con 14 murate subite è sinonimo di scarsa lucidità. Siamo una squadra che deve avere delle ambizioni forti, quindi i momenti di difficoltà ci saranno e ci sono, ma noi dobbiamo trovare delle soluzioni durante la gara per uscire da un momento di difficoltà come quello di oggi, dovuto a un’ottima battuta. Merito a Cuneo perché, a mio avviso, ha giocato una gran gara. In settimana, alle ragazze, avevo detto di non aspettare un momento negativo per avere quel “click” di cui abbiamo bisogno. Adesso un momento più negativo di così è difficile da immaginare, quindi da domani torniamo in palestra a lavorare, perché il campionato non ti dà tempo di ragionare a lungo sulle sconfitte, così come di gioire dopo le vittorie. Si deve tornare in campo, domenica c’è il derby e dobbiamo assolutamente cambiare la rotta.”

Honda Cuneo Granda Volley – Savino Del Bene Volley: 3-0 (25-19, 25-10, 26-24)

Honda Cuneo Granda Volley: Koulisiani n.e., Keene 8, Atamah n.e., Rivero, Martinez, Pritchard 18, Magnani, Allaoui n.e., Bardaro (L1), Cecconello 6, Pucelj 14, Signorile 2, Diop 14, Marring (L2) n.e.. All.: Salvagni.

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis, Skinner 9, Castillo (L2), Ruddins 1, Franklin 1, Ribechi (L1), Bosetti 2, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani 1, Nwakalor 3, Antropova 18, Weitzel 6. All.: Gaspari.

Arbitri: Rossi – Goitre

Durata: 1 h 29′ (27′, 22′, 33′)

Attacco Pt%: 42% – 33%

Ricezione Pos% (Prf%): 48% (26%) – 51% (30%)

Muri Vincenti: 14-4

Ace: 6-5

MVP: Pritchard

Spettatori: 1100