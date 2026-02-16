Savino Del Bene Volley: è secondo posto! Vittoria 3-0 contro Macerata!

- Pubblicità -

È secondo posto! La Savino Del Bene Volley vince per 3-0 il venticinquesimo turno di Regular Season di Serie A1 ai danni della Cbf Balducci Hr Macerata e si assicura matematicamente la seconda posizione in classifica!

Un match condotto con autorità dalle padrone di casa sin dai primi scambi, con un primo set archiviato senza troppi patemi per 25-15 grazie ad un’ottima Antropova (7 punti nel set).

Nel successivo parziale prova la Cbf Balducci Hr Macerata a reagire, restando in partita sino al 19-19, ma successivamente cedendo sotto i colpi di una Bosetti infermabile sul finale di set (25-20). Nell’ultimo parziale è ancora la Savino Del Bene Volley a dettare il ritmo, sospinta dalle conclusioni di Ruddins (6) e capace di chiudere in proprio favore per 25-17.

Ekaterina Antropova è la Top Scorer delle biancoblù con 16 punti a referto, ma da segnalare sono anche le prove di Nwakalor e Weitzel, entrambe autrici di 11 punti, e Caterina Bosetti, nominata MVP con 8 punti e il 73% di efficienza in ricezione. Per le ospiti, in doppia cifra la sola Decortes (17), seguita da Kokkonen (8) e Kockarevic (6).

A livello statistico la Savino Del Bene Volley ha realizzato un maggior numero di muri vincenti (14-1) e di punti diretti al servizio (2-0). Per quanto riguarda le percentuali, le toscane registrano anche numeri superiori sia in ricezione (86%-72%) che in attacco (51%-41%).

Certa del secondo posto in Serie A1, la Savino Del Bene Volley affronterà ora il primo impegno dei PlayOff di Champions League contro la Igor Gorgonzola Novara, previsto per mercoledì 18 febbraio alle ore 18:00 al Pala Igor di Novara.

La cronaca

La Savino Del Bene Volley schiera il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova come opposta, la coppia Bosetti e Franklin come schiacciatrici con al centro il duo Weitzel-Nwakalor. Il libero è Manuela Ribechi.

La squadra di coach Lionetti schiera la diagonale Batte-Decortes, in posto 4 la coppia Kokkonen e Kockarevic mentre al centro Mazzon e Clothier. Il libero è Bresciani.

1° Set

Vantaggio della Savino Del Bene Volley in avvio con Antropova (8-5). I muri di Nwakalor permettono la fuga delle toscane (13-6), anche a +8 con Franklin (17-9). Sul finale di set sono sempre le biancoblù ad avere il controllo (22-15), capaci in seguito di sigillare il primo parziale sul 25-15 sempre con la propria opposta.

2° Set

Volano le ragazze di coach Gaspari anche nel secondo set con Franklin (9-6). Impattano e mettono la freccia le ospiti con Kokkonen (11-12), dando il via ad una fase giocata punto a punto (16-16). La diagonale di Bosetti permette il vantaggio (19-18), indirizzando di fatto la frazione per la Savino Del Bene Volley: il tocco di seconda intenzione di Maja permette la vittoria del set (25-20).

3° Set

Coach Gaspari inserisce Ruddins per Franklin nella nuova frazione. Ripartono forte le biancoblù, avanti di tre lunghezze con Antropova (10-7). Il muro di Weitzel ferma l’attacco di Decortes per il 14-9, permettendo la fuga definitiva delle sue. Sale di giri l’attacco della Savino Del Bene Volley sul finale con Ruddins (21-13) e, nonostante l’accenno di rimonta della Cbf Balducci Hr Macerata con Piomboni, porta a casa il match per 25-17.

Coach Gaspari post-partita: “Oggi abbiamo blindato il secondo posto, ma non mi piace parlare di un percorso che non è ancora chiuso, perché manca una partita di regular season che, purtroppo aggiungo, sarà ininfluente per entrambe le squadre, ma che ci servirà molto in vista delle due sfide con Novara. Va detto che fare una regular season come quella che abbiamo fatto, in un campionato così difficile, con appena tre sconfitte all’attivo, non era affatto scontato. Mi ricordo molto bene quello che si pensava di questa squadra dopo Cuneo. Le ragazze hanno lavorato e hanno meritato, il secondo posto non era banale da raggiungere: deve darci la giusta energia per capire il grande lavoro che abbiamo svolto, perché adesso si entra nella fase dentro-fuori della stagione, che è la fase più bella, quella per cui abbiamo iniziato a lavorare ad agosto. Voglio fare un grandissimo ringraziamento a tutte e 14 queste ragazze, perché hanno fatto un percorso incredibile. Adesso vogliamo mettere in campo tutta la benzina e tutta l’energia che ci serviranno nello scontro con Novara, che sarà estremamente difficile”

Savino Del Bene Volley – Cbf Balducci Hr Macerata: 3-0 (25-15,25-20,25-17)

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 6, Franklin 7, Ribechi (L2), Bosetti 8, Ognjenovic 3, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 11, Antropova 16, Weitzel 11. All.: Gaspari.

Cbf Balducci Hr Macerata: Bresciani (L1), Batte, Sismondi 5, Kokkonen 8, Kockarevic 6, Bonelli n.e., Mazzon 1, Piomboni 2, Ornoch n.e., Crawford n.e., Clothier 5, Decortes 17. All: Lionetti.

Arbitri: Brancati – Clemente

Durata: 1h 12′ (21’, 24’, 22’)

Attacco Pt%: 51% – 41%

Ricezione Pos% (Prf%): 86% (60%) – 72% (40%)

Muri Vincenti: 14 – 1

Ace: 2 – 0

MVP: Caterina Bosetti

Spettatori: 2821