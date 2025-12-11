Savino Del Bene Volley: più forti della torcida!

- Pubblicità -

Contro le padrone di casa dell’Osasco São Cristóvão Saúde è arrivata la seconda vittoria per 3-0 della Savino Del Bene Volley nel Mondiale per Club, un successo di grande peso perché arrivato in una gara cruciale per avvicinarsi all’obiettivo di chiudere il girone A al primo posto.

La formazione di coach Gaspari ha saputo imporsi in un ambiente reso rovente dalla torcida casalinga, mostrando solidità nei momenti chiave e grande continuità nell’arco dei tre set.

Nella prima frazione, dopo un lungo punto a punto e il massimo vantaggio brasiliano sul 16-13, la Savino Del Bene Volley ha rimontato grazie ad Antropova, Skinner e Weitzel, trovando nei vantaggi il colpo decisivo: muro di Antropova su Cugno ed errore finale di Baird per il 29-31.

Il secondo set ha visto Scandicci partire con ritmo e precisione: Skinner protagonista e Antropova incisiva al servizio, mentre un muro di Weitzel ha segnato lo strappo decisivo prima della chiusura firmata da Antropova (22-25).

Nel terzo set la squadra italiana ha preso rapidamente il controllo, con Nwakalor e Weitzel dominanti a rete e Skinner devastante in contrattacco: parziale sempre in mano alla Savino Del Bene Volley, che ha allungato fino al 15-25 finale.

A livello statistico, spiccano le prove individuali di Skinner, autrice di 23 punti, e Antropova, che ha messo a referto 21 punti. Sul piano di squadra, la Savino Del Bene Volley ha chiuso con il 54% in attacco, il 48% di ricezione positiva (26% perfetta), 9 muri vincenti e 4 ace, evidenziando un rendimento complessivo superiore a quello delle avversarie.

Oggi, giovedì 11 dicembre, la Savino Del Bene Volley tornerà in campo per la terza partita della Pool A contro le peruviane del Club Alianza Lima. Il match è in programma alle 17.00 locali (le 21.00 italiane) nella Mercado Livre Arena Pacaembu.

La cronaca

Le brasiliane dell’Osasco São Cristóvão Saúde si schierano in campo con J. Gray al palleggio, Cugno come opposta, Baird e Maiara in banda, Larissa e Mayhara come centrali e C. Brait nel ruolo di libero.

Coach Gaspari schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

1° Set

Set lunghissimo e combattuto punto a punto. La Savino Del Bene Volley parte forte a muro con Antropova (0-2), ma Osasco risponde con i servizi di Larissa e le soluzioni di Cugno (5-4). Dopo il massimo vantaggio brasiliano sul 16-13, la squadra di coach Gaspari rientra grazie ad Antropova, Skinner e Weitzel (17-17). Nel finale si va ai vantaggi: continui ribaltamenti fino al muro decisivo di Antropova su Cugno e all’errore finale di Baird (29-31).

2° Set

La Savino Del Bene Volley parte meglio e trova subito ritmo con Skinner, efficace sia in pipe sia in attacco da posto quattro (4-5). Antropova incide al servizio e in attacco, portando il risultato sul 5-8 dopo l’ace che costringe Osasco al time out. Le brasiliane reagiscono con Cugno, Maiara e Larissa, arrivando al pareggio sul 12-12, ma nel momento chiave emergono muro e difesa della Savino Del Bene Volley: Weitzel ferma Osasco con il muro del 14-15. La formazione di Gaspari non lascia più il vantaggio e nel finale Antropova allunga fino al 21-24, prima del pallonetto con il quale chiude il set 22-25.

3° Set

La squadra di coach Gaspari prende subito il controllo del set con grande solidità a muro e in contrattacco. Nwakalor e Weitzel dominano a rete, mentre Skinner è devastante in attacco, firmando l’allungo decisivo già a metà parziale (9-16). Osasco prova a reagire con Cugno e Larissa, ma la Savino Del Bene Volley mantiene alta l’intensità, allunga senza cali e chiude con autorità grazie ancora a Skinner, che firma il punto del 15-25 e chiude la gara.

Coach Marco Gaspari post-partita: “È stata una gran partita perché, per quanto si dica che le italiane siano destinate alla finale, sapevamo di giocare contro una squadra molto ben organizzata, e a mio avviso con elementi molto interessanti. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, soprattutto in un palazzetto meraviglioso. Da avversari chiaramente avevamo il tifo contro, però i supporter avversari sono stati continui: era un frastuono totale. Sapevamo che ci avrebbero aggredito nella prima parte della gara e così è stato. Sono molto orgoglioso delle ragazze, perché hanno avuto la pazienza, nei momenti topici, di scegliere il colpo giusto e di fare quello che avevamo preparato. Non siamo stati come possiamo essere a muro, però c’è anche il merito dell’avversario. Quindi brave le ragazze. Dobbiamo chiudere il girone al primo posto e, per farlo, domani dobbiamo giocare un’altra partita con un avversario meno blasonato (ndr, Club Alianza Lima), ma che ha giocato bene le prime due gare. Quindi massima attenzione, e poi si pensa al resto una partita alla volta”

Osasco São Cristóvão Saúde – Savino Del Bene Volley 0-3 (29-31, 22-25, 15-25)

Osasco São Cristóvão Saúde: Sophia (L2) n.e., Mayhara 1, Maiara 4, Maira n.e., Natalia Danielski n.e., Cugno 28, J. Gray 1, Valquiria Dullius, Larissa 8, Geovana n.e., Marina, C. Brait, Rebeca, Baird 9. All.: Luizomar De Moura.

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis, Skinner 23, Castillo (L1), Ruddins 1, Franklin 2, Ribechi (L2), Bosetti 1, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 7, Antropova 21, Weitzel 6. All.: Gaspari.

Arbitri: Nicolas Casado (ARG) – Hector Ortiz (PUR)

Durata: 1 h 23′ (34′, 27′, 22′)

Attacco Pt%: 43% – 54%

Ricezione Pos% (Prf%): 38% (16%) – 48% (26%)

Muri Vincenti: 1-9

Ace: 4-4

Spettatori: 2225

Photo Credit: Gabriela Sena