Savino Del Bene Volley: ritorno alla vittoria! Successo 3-0 a Busto Arsizio

Dopo la battuta d’arresto accusata giovedì nella sfida di Champions League contro il VakifBank, la Savino Del Bene Volley reagisce con autorità e torna subito alla vittoria, superando 3-0 la Eurotek Laica Busto Arsizio. Per la squadra di coach Gaspari arriva il 17° successo in campionato, l’11° per 3-0, al termine di una gara sempre sotto controllo e gestita con grande solidità.

Nel primo set, dopo l’equilibrio iniziale, Scandicci ha preso il controllo con Weitzel e Franklin e si è aggiudicata la frazione per 18-25. Nel secondo parziale la Savino Del Bene Volley ha allungato dopo il tentativo di rientro di Busto Arsizio, sfruttando muro e attacco per imporsi 15-25. Nel terzo set infine la UYBA ha condotto a lungo, ma la formazione di Gaspari ha saputo rimontare nella parte finale e chiudere 19-25 con Franklin e Antropova protagoniste.

A livello individuale spicca la prestazione di Franklin, MVP del match con 16 punti, decisiva nei momenti chiave della sfida. In doppia cifra anche Antropova con 10 punti.

Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley ha fatto la differenza soprattutto in attacco e a muro, chiudendo con il 51% in attacco contro il 33% di Busto Arsizio e con 9 muri vincenti a fronte dei 4 muri prodotti dalla formazione bustocca.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo martedì 14 gennaio alle ore 18.00. La formazione di coach Gaspari affronterà, tra le mura del Pala BigMat, le francesi del Volero Le Cannet nella sfida valida per la quarta giornata della Pool A di CEV Champions League.

La cronaca

La Eurotek Laica UYBA si schiera in campo con Seki al palleggio, Obossa come opposta, Parra e Battista in banda, Eckl e Torcolacci al centro, Pelloni nel ruolo di libero.

Coach Gaspari risponde con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Franklin e Bosetti come schiacciatrici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Ribechi.

1° Set

La Savino Del Bene Volley parte subito con grande incisività e prende progressivamente il controllo del gioco. Dopo una fase iniziale equilibrata, sono Weitzel e Franklin a scavare il primo solco, portando SDB sul 5-9 e costringendo Busto Arsizio al primo time-out. Il vantaggio cresce, con la Savino Del Bene Volley che tocca il +5 sul 7-12. Nonostante qualche tentativo di rientro guidato da Eckl e Battista, la formazione di Gaspari resta solida e si porta fino al +9 con il 14-23 firmato da Franklin. Nel finale la Savino Del Bene Volley gestisce senza rischi: il 18-25 arriva per effetto di un errore al servizio di Seki.

2° Set

Nella seconda frazione l’equilibrio iniziale viene spezzato dalla Savino Del Bene Volley, che trova l’allungo approfittando degli errori di Busto Arsizio e appoggiandosi agli attacchi di Antropova e Franklin. Busto Arsizio rientra fino al -1 sull’11-12 grazie all’ace di Parra, ma Scandicci reagisce subito: decisivi i muri di Bosetti e Weitzel e l’ingresso incisivo di Ruddins, che firma due punti consecutivi per il 14-18. Nel finale la Savino Del Bene Volley domina, chiudendo con dieci lunghezze di vantaggio (15-25), nonostante un problema alla caviglia per Ruddins, costretta ad uscire negli scambi finali del set.

3° Set

La Eurotek Laica UYBA parte forte trascinata da Obossa, protagonista al servizio e in attacco, e vola fino al +4, mettendo in difficoltà la Savino Del Bene Volley. Le padrone di casa mantengono il vantaggio fino al 16-12, ma da lì cambia l’inerzia: Weitzel al servizio, Bosetti in battuta e soprattutto Ognjenovic a muro e in attacco guidano la rimonta fino alla parità sul 17-17. Nel finale sale in cattedra Franklin, decisiva con attacchi e muro, mentre Antropova firma il punto conclusivo. Savino Del Bene chiude il set 19-25, completando una rimonta di grande carattere.

Coach Sándor Kántor post-partita: “Non era semplice questa gara. Lo diciamo sempre che quando passiamo dal pallone Mikasa a quello Molten, cambia tantissimo e questo secondo me oggi lo abbiamo visto, con la nostra battuta che non ha girato così bene. Abbiamo avuto un momento solo di difficoltà, all’inizio della gara, perché dopo aver affrontato il VakifBank e giocato contro i giocatrici molto alte, dovevamo abituarci ad avversarie con altezza diverse, dovevamo prendere le misure e quando siamo riusciti a farlo abbiamo fatto 15 muri positivi, che sono tantissimi, da lì è iniziata la nostra partita”.

Eurotek Laica UYBA – Savino Del Bene Volley 0-3 (18-25, 15-25, 19-25)

Eurotek Laica UYBA: Battista 5, Pelloni (L1), Gennari n.e., Metwally 2, Seki 2, Diouf n.e., Schmit n.e., Parlangeli n.e., Obossa 13, Eckl 4, Torcolacci 7, Boldini (L2) n.e., Parra 8. All.: Barbolini.

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis, Skinner n.e., Castillo (L2) n.e., Ruddins 5, Franklin 16, Ribechi (L1), Bosetti 5, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 2, Antropova 10, Weitzel 7. All.: Gaspari.

Arbitri: Brunelli – Marigliano

Durata: 1 h 12′ (21′, 23′,21′)

Attacco Pt%: 33% – 51%

Ricezione Pos% (Prf%): 56% (29%) – 51% (31%)

Muri Vincenti: 4-9

Ace: 5-3

MVP: Franklin

Spettatori: 2163