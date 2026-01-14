Savino Del Bene Volley: Scandicci très bien! Vittoria 3-0 contro Le Cannet

- Pubblicità -

La Savino Del Bene Volley supera con autorità il Volero Le Cannet, imponendosi 3-0 nella quarta gara della Pool A di CEV Champions League. Per la squadra di coach Gaspari si tratta della 26ª vittoria stagionale su 29 partite disputate e del terzo successo nel girone europeo, risultato che consente alle toscane di confermarsi al secondo posto del raggruppamento.

Un successo tutt’altro che scontato, maturato al termine di una giornata iniziata con diverse incertezze: Franklin si è svegliata con 38 di febbre, Ruddins arrivava dal problema alla caviglia destra accusato nell’ultima gara di campionato a Busto Arsizio e, all’ultimo, si è aggiunto anche un piccolo fastidio per Traballi. Nonostante ciò, Gaspari ha gestito al meglio le energie a disposizione, ricorrendo anche a un attento turnover, trovando risposte importanti da tutto il gruppo.

Dopo un primo set controllato e chiuso 25-18, la Savino Del Bene Volley ha alzato ulteriormente il livello nel secondo parziale, dominato 25-13. Più combattuta la terza frazione, con Le Cannet capace di rientrare nel finale, ma le ragazze di Gaspari hanno mantenuto lucidità e chiuso 25-23, sigillando la vittoria in tre set

A livello individuale spiccano i 24 punti di Lindsey Ruddins, eletta MVP della gara, con 18 realizzati nei primi due set, e i 13 punti di Weitzel, arricchiti da quattro ace. Nel complesso, la Savino Del Bene Volley ha fatto la differenza soprattutto al servizio, con nove ace contro uno, e a muro, chiudendo con sette muri vincenti. Ottimi anche i numeri in attacco (44%) e in ricezione, con una positività del 59%.

Archiviato l’impegno europeo, la Savino Del Bene Volley tornerà in campo sabato 17 gennaio (ore 20) tra le mura amiche del Pala BigMat di Firenze per la grande sfida contro la Igor Gorgonzola Novara, valida per il 20° turno di Serie A1.

La cronaca

Coach Gaspari schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Bechis al palleggio e Ruddins da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Graziani e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Ribechi.

Volero Le Cannet si schiera in campo con De Almeida Rios al palleggio, Popova come opposta, Rachkovska e Svetnik in banda, Staniulytė e Dautova come centrali e Giardino nel ruolo di libero.

1° Set

La Savino Del Bene Volley prende subito il controllo con due ace consecutivi di Skinner che valgono il 4-1. Le toscane mantengono sempre il vantaggio, che si stabilizza più volte sul +3 (9-6, 12-9, 14-11), trascinate soprattutto dai punti di Ruddins. Il momento chiave arriva sul 16-13: la Savino Del Bene Volley vince uno scambio lunghissimo con Weitzel, poi allunga sul +5 (18-13), costringendo Le Cannet al time-out. Nel finale le padrone di casa amministrano senza cali, tornando sul +5 (21-16, 23-18) e chiudendo il set con decisione 25-18 grazie a Skinner.

2° Set

Nel secondo set la Savino Del Bene Volley parte subito forte e, dopo un primo allungo sul 5-2, subisce il rientro di Le Cannet fino alla parità sul 6-6. Da quel momento le toscane cambiano marcia: con Ruddins e Weitzel trovano il break e salgono rapidamente sul 9-6. Il set si decide tra l’11-7 e il 13-7, quando arrivano due ace consecutivi di Weitzel che spingono la Savino Del Bene Volley fino al +6. Il divario continua ad aumentare senza reazione avversaria. Nel finale la squadra di coach Gaspari dilaga, toccando il +12 in occasione dell’errore di Popova che chiude il set (25-13).

3° Set

Nella terza frazione è più combattuta, con Le Cannet che prova a sorprendere la Savino Del Bene Volley portandosi sull’1-3. La reazione delle toscane è immediata: dal 3-3 arriva un break importante fino all’8-4, impreziosito dall’ace di Ruddins. Il vantaggio cresce fino al 16-9 segnato sempre da Ruddins con un attacco in parallela. La Savino Del Bene Volley sembra in pieno controllo quando sale sul 16-9 (+7), ma Le Cannet non molla e, approfittando di qualche errore, rientra fino al 20-17, costringendo al time out. Nel finale la tensione sale ancora (22-20, 23-22), ma le padrone di casa mantengono lucidità: Ruddins firma il 24-22 e, dopo l’ultimo tentativo fallito dalle ospiti, il set si chiude 25-23.

Coach Marco Gaspari post-partita: “Vista la mattinata, è un risultato molto importante, perché nella giornata di oggi si sono sommate diverse problematiche e fino all’ultimo non sapevo quante giocatrici avrei avuto a disposizione. Franklin questa mattina aveva 38 di febbre, c’era la gestione della spalla di Skinner, la stessa situazione per Antropova e Ognjenovic, e si è aggiunto anche un piccolo problema per Traballi. Eravamo quindi abbastanza contate. La squadra però ha risposto alla grande. Non mi piace parlare dei singoli, ma un applauso va a Lindsey (Ruddins, ndr): al di là della prestazione, dopo l’infortunio subito a Busto Arsizio ha dato un contributo enorme. Sapeva quanto fosse importante per noi la gestione di tutte le atlete, sia per lei, per avere il giusto ritmo gara, sia per Kate (Antropova, ndr). Per questo merita un grandissimo applauso, sia per la disponibilità dimostrata sia per l’ottima prestazione offerta. Era fondamentale vincere per l’obiettivo che abbiamo, ovvero presentarci a Istanbul nelle migliori condizioni possibili. Inoltre era importante poter fare un po’ di turnazione, perché ci aspetta un ciclo di partite sabato-martedì-sabato piuttosto impegnativo.”

Savino Del Bene Volley – Volero Le Cannet 3-0 (25-18, 25-13, 25-23)

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis 1, Skinner 7, Castillo (L2) n.e., Ruddins 24, Franklin 4, Ribechi (L1), Bosetti 7, Ognjenovic n.e., Mancini n.e., Graziani 6, Nwakalor n.e., Antropova n.e., Weitzel 13. All.: Gaspari.

Volero Le Cannet: Štimac n.e., Rachkovska 10, De Almeida Rios 2, Hasdemir 1, Staniulyte 5, Popova 12, Dautova 5, Milojevic, Giardino (L1), Devrim, Svetnik 8, Laurin. All.: Fenoglio.

Arbitri: Tudor Pop (ROU) – David Fernandez Fuentes (ESP)

Durata: 1 h 8′ (20′, 20′, 28′)

Attacco Pt%: 44% – 33%

Ricezione Pos% (Prf%): 59% (18%) – 32% (13%)

Muri Vincenti: 7-4

Ace: 9-1

MVP: Ruddins

Spettatori: 1219