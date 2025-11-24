Savino Del Bene Volley: serata perfetta! Vallefoglia battuta 3-0

- Pubblicità -

La Savino Del Bene Volley domina l’incontro dell’undicesima giornata d’andata e si impone per 3-0 al Pala BigMat contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Una serata perfetta per le ragazze di coach Gaspari, in controllo per tutto l’incontro e capaci di mettere pressione alle ospiti in tutti i fondamentali, sin dall’inizio della sfida. Dopo un primo set in cui il cambio palla ha funzionato al meglio (100% di positività in ricezione), Maja e compagne hanno mantenuto alti i livelli di efficenza in attacco nella seconda frazione (73% di efficenza) e chiuso la contesa grazie agli spunti di Antropova e Skinner nel terzo parziale (6 e 5 punti rispettivamente).

La top scorer dell’incontro è stata Ekaterina Antropova (17), seguita da Skinner (11) e dall’MVP Nwakalor (11 con 4 muri). Per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, la sola Omoruyi in doppia cifra (10).

A livello statistico, la Savino Del Bene Volley ha superato le ospiti nel fondamentale del muro (9-0) e anche al servizio (7-1), registrando anche numeri superiori in ricezione (65%-50%) e in attacco (56%-36%).

Con i tre punti guadagnati questa sera, le ragazze di coach Gaspari salgono a quota 31 punti in classifica, blindando il secondo posto in Serie A1. Il prossimo impegno delle biancoblù sarà l’esordio europeo previsto per giovedì 27 novembre, quando le vice-campionesse d’Europa saranno chiamate a scendere in campo alle ore 20:00 per la prima sfida di Champions League al Pala BigMat contro CS Voley Alba Blaj.

La cronaca

Nella sfida dell’undicesima giornata d’andata la Savino Del Bene Volley schiera il 6+1 composto dalla capitana Ognjenovic al palleggio e Antropova come opposta, le schiacciatrici Bosetti e Skinner con al centro il duo Weitzel-Nwakalor. Il libero è Brenda Castillo.

La squadra di coach Pistola scende in campo con la diagonale Lazaro-Bici, in posto 4 le campionesse olimpiche e mondiali Giovannini e Omoruyi mentre al centro Candi e Butigan. Il libero è De Bortoli.

1° Set

Di slancio la Savino Del Bene Volley ad inizio match (6-2). Il mani-out di Antropova conferma il vantaggio biancoblù (11-7), in controllo anche nella fase centrale di set con Skinner protagonista dai nove metri (14-8). La diagonale di Antropova ampia il divario tra le formazioni (20-12), aprendo la strada per il set. Il muro di Skinner sigilla il punteggio sul 25-12.

2° Set

Il muro di Weitzel manda avanti di quattro lunghezze le padrone di casa in avvio (5-1). Il triplo ace della centrale tedesca spinge ancora avanti le toscane a metà parziale (12-4), capaci di dominare la frazione grazie a un servizio pungente e ordine in contrattacco (19-5). Sul finale è l’errore di Stoyanova a consegnare il set alla Savino Del Bene Volley (25-10).

3° Set

Ancora ad appannaggio di Maja e compagna l’inizio di frazione, con Nwakalor sugli scudi (4-1). Le conclusioni di Skinner mantengono l’inerzia del set nella metà campo biancoblù (12-9). Due ace consecutivi di Antropova scavano il divario definitivo (18-13), con la Savino Del Bene Volley che procede speditamente verso il risultato finale grazie a Nwakalor (23-16). L’ace su nastro di Weitzel sigilla l’incontro (25-16).

Coach Gaspari post-partita: “Era una partita che temevamo molto, non tanto per la sconfitta subita lo scorso anno, quanto per le qualità fisiche e tecniche di Vallefoglia. Hanno due terminali offensivi importanti come Bici e Omoruyi, oltre a centrali esperte sia in attacco sia nel lavoro a muro. Per questo abbiamo preparato la partita con grande attenzione e, più che con preoccupazione, con rispetto. Era fondamentale approcciare bene il match perché la griglia di Coppa Italia è lì, vicina. Ci manca l’ultimo passo per chiudere il girone d’andata, che faremo la prossima settimana; ora però si riapre la parentesi Champions. Faccio i complimenti alle ragazze: hanno eseguito esattamente ciò che avevamo richiesto, con una costanza incredibile. Sono state ordinate, aggressive al servizio, efficaci a muro, solide in difesa e hanno mostrato grande qualità nelle soluzioni d’attacco. Brave, ci godiamo questa vittoria: da domani si torna al lavoro”

Savino Del Bene Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: 3-0 (25-12,25-10,25-16)

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin (L2) n.e., Ribechi n.e., Bosetti 6, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 11, Antropova 17, Weitzel 8. All.: Gaspari.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: Bici 9, Feduzzi n.e., Carletti 2, Giovannini 2, De Bortoli (L1), Candi 1, Bartolucci, Thokboum 2, Butigan 2, Ungureanu 2, Stoyanova 2, Omoruyi 10, Lazaro, Mitkova (L2). All: Pistola.

Arbitri: Rossi – Serafin

Durata: 1h 05′ (20′,20’,25’)

Attacco Pt%: 56% – 36%

Ricezione Pos% (Prf%): 65% (37%) – 50% (25%)

Muri Vincenti: 9 – 0

Ace: 7 – 1

MVP: Nwakalor

Spettatori: 2213