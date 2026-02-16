Savino Del Bene Volley: Tredicesima vittoria 3-0 in campionato. Battuta Vallefoglia a domicilio!

- Pubblicità -

La Savino Del Bene Volley espugna il Pala MegaBox di Pesaro superando 0-3 le padrone di casa della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (23-25, 18-25, 19-25).

La squadra di coach Gaspari conquista la ventunesima vittoria in campionato, la tredicesima con il risultato di 3-0, salendo a quota 59 punti e confermandosi al secondo posto in classifica. Per le ragazze scandiccesi si tratta della trentaduesima vittoria stagionale considerando tutte le competizioni.

Nel primo set la Savino Del Bene Volley è partita forte (4-8), ha subito il rientro di Vallefoglia fino al 12-11, ma sul 13-13 ha piazzato l’allungo decisivo (13-16), chiudendo 23-25. Nel secondo parziale la squadra di Gaspari ha preso progressivamente il controllo e, dal 10-12, ha costruito il break decisivo, imponendosi poi 18-25. Nel terzo set, dopo l’avvio favorevole alle padrone di casa (5-2), la formazione scandiccese ha ribaltato l’inerzia (6-6, 12-16) e ha chiuso 19-25 senza concedere a Vallefoglia l’opportunità di rientrare.

A livello individuale spiccano i 18 punti di Antropova e i 16 di Franklin, premiata MVP del match. Determinanti anche i numeri di squadra: 50% in attacco, 9 ace e 6 muri vincenti, oltre a una ricezione positiva al 60%.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica 15 febbraio alle ore 17 per l’ultima gara casalinga della regular season. La sfida con la CBF Balducci HR Macerata varrà per il 25° turno di campionato.

La cronaca

La squadra di coach Pistola scende in campo con la diagonale Bartolucci-Bici, Ungureanu e Omoruyi come schiacciatrici, mentre al centro ci sono Candi e Thokboum. Il libero è De Bortoli.

La Savino Del Bene Volley risponde con il 6+1 composto dalla capitana Ognjenovic al palleggio e Antropova come opposta, le schiacciatrici sono Bosetti e Franklin, con Skinner tenuta a riposo. Al centro il duo Nwakalor-Weitzel, mentre il libero è Brenda Castillo.

1° Set

La Savino Del Bene Volley parte meglio e allunga fino al 4-8 (+4). Vallefoglia reagisce con un buon parziale (6-2) che porta sul 10-11 e, successivamente, al primo vantaggio sul 12-11. Sul 13-13 però, tre errori consecutivi delle padrone di casa consentono alla Savino Del Bene Volley di scappare sul 13-16. Nel finale Megabox rientra fino al 21-22, ma nel punto a punto conclusivo sono le ragazze di Gaspari a essere più lucide: Antropova firma il 22-24 e Bosetti chiude 23-25.

2° Set

La Savino Del Bene Volley prende progressivamente il controllo grazie alla continuità offensiva di Antropova e Franklin, allungando prima sul 4-8 (+4) e poi scavando un solco più netto nella parte centrale del parziale. Il momento decisivo arriva tra il 10-12 e il 10-15, quando la Savino Del Bene Volley piazza un break pesante con i muri di Nwakalor e Antropova e l’ace della stessa Nwakalor. Da lì il gap si allarga fino all’11-18 (+7 e massimo vantaggio del set). Vallefoglia prova a restare in scia, ma non riesce mai a rientrare sotto i quattro punti di distanza. Nel finale la Savino Del Bene Volley gestisce senza affanni e chiude 18-25.

3° Set

Nel terzo set Vallefoglia prova a riaprire la gara con un avvio deciso: le padrone di casa spingono fino al 5-2 (+3), costringendo subito la Savino Del Bene Volley al time-out. La reazione ospite è immediata: tra muri e maggiore incisività in attacco arriva la prima parità sul 6-6, seguita dal sorpasso e dall’ace di Antropova che ribalta l’inerzia (7-8). Il set resta equilibrato fino al 10-10, poi la Savino Del Bene Volley cambia marcia: il muro di Nwakalor vale l’11-14 (+3) e poco dopo un altro muro della centrale e l’ace di Franklin firmano il massimo vantaggio sul 12-16 (+4). Vallefoglia non riesce più a rientrare: Antropova e Franklin allungano ulteriormente fino al 15-19, scavando il solco definitivo. Nel finale le ragazze di Gaspari gestiscono con autorità e chiudono 19-25 con il mani out di Ruddins.

Coach Gaspari post-partita: “Non è mai facile giocare in questo palazzetto contro una squadra ben organizzata. Abbiamo fatto una bellissima partita, a mio avviso, concreta e ordinata: era un aspetto molto importante da mettere in campo, soprattutto in un momento difficile della stagione. Le ragazze hanno battuto davvero bene. Non abbiamo espresso la nostra miglior performance a muro, che in questa fase è il nostro fondamentale principe, ma va detto che loro hanno variato spesso i colpi. Ci aspettavamo una partita sporca, con tanti cambi da parte loro, perché oggettivamente, avendo blindato il sesto posto, hanno potuto provare situazioni nuove, che a volte possono metterti in difficoltà. La squadra mi è piaciuta tantissimo per l’atteggiamento e per la calma dimostrata in una partita molto delicata per noi, una vittoria che ci permette di avvicinarci sempre di più a un risultato che sarebbe molto importante. Ora si riparte, perché domenica ci aspetta quella che possiamo definire la nostra prima finale da qui alla fine della stagione.”

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Volley: 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: Bici 16, Feduzzi (L2) n.e., Carletti 8, Giovannini, De Bortoli (L1), Candi 4, Bartolucci 3, Thokboum 3, Butigan n.e., Mitkova n.e., Ungureanu 2, Stoyanova n.e., Omoruyi 10, Lazaro. All: Pistola.

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis, Skinner, Castillo (L1), Ruddins 1, Franklin 16, Ribechi, Bosetti 8, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 8, Antropova 18, Weitzel 6. All.: Gaspari.

Arbitri: Ubaldi – Luciani

Durata: 1h 20′ (26′, 23′, 24′)

Attacco Pt%: 45% – 50%

Ricezione Pos% (Prf%): 37% (24%) – 60% (21%)

Muri Vincenti: 0-6

Ace: 4-9

MVP: Franklin

Spettatori: 1034