Savino Del Bene Volley: una vittoria da secondo posto!

- Pubblicità -

La Savino Del Bene Volley conquista una vittoria convincente per 3-0 sul campo della CBF Balducci HR Macerata, assicurandosi il secondo posto al termine del girone d’andata.

Nel primo set Scandicci ha preso subito il comando e ha chiuso agevolmente per 25-15, mostrando grande solidità in muro-difesa e nella fase di ricezione. Più combattuto e deciso solo ai vantaggi il secondo set, con le ragazze di Gaspari che si sono imposte 26-24 grazie al carattere e alla lucidità nei momenti chiave. Il terzo set è stato ancora nelle mani della Savino Del Bene Volley, che con ordine e concretezza ha chiuso 25-16, archiviando la partita senza lasciare spazio a rimpianti.

A livello individuale, per la Savino Del Bene Volley si sono distinte Antropova con 16 punti, Weitzel con 10 e Nwakalor e Bosetti, entrambe con 9. Per Macerata, invece, le migliori realizzatrici sono state Decortes con 11 punti e Kokkonen con 10, le uniche due a chiudere in doppia cifra nella formazione marchigiana.

La partita ha messo in evidenza la supremazia della Savino Del Bene Volley non solo nei singoli momenti, ma anche nelle statistiche globali: ha chiuso con il 48% in attacco contro il 30% di Macerata, la ricezione positiva è stata del 55% contro il 47% delle padrone di casa e i muri vincenti sono stati 9 contro 2.

Il prossimo impegno della Savino Del Bene Volley sarà in CEV Champions League, in casa del Volero Le Cannet: la partita, seconda sfida della Pool A della massima manifestazione continentale, verrà disputata in Francia mercoledì 3 dicembre alle ore 20.00.

La cronaca

La CBF Balducci HR Macarata si schiera in campo con Bonelli al palleggio, Decortes come opposta, Kockarevic e Kokkonen in banda, Clothier e Mazzon al centro, Caforio nel ruolo di libero.

Coach Gaspari risponde con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

1° Set

Macerata parte avanti (1-0) ma Scandicci ribalta subito (1-2) e scappa con il muro e gli errori delle padrone di casa fino al 3-8. Le toscane mantengono ritmo e precisione con Nwakalor, Weitzel e Skinner, allungando 7-14 e poi 8-16. Macerata prova a restare in partita, ma gli ace e le fast della Savino Del Bene Volley ampliano il gap fino all’11-21. Nel finale le ragazze di Gaspari gestiscono senza rischi e Bosetti chiude con il mani out del 15-25.

2° Set

La Savino Del Bene Volley parte forte (0-5) con Antropova, Nwakalor e Weitzel, ma Macerata reagisce e rientra fino al 7-8. Le toscane tornano a scappare (9-13), però Macerata trova ritmo con Kokkonen e Clothier, raggiungendo il 13-13 e poi il primo vantaggio sul 19-18 grazie a due ace di Clothier. Nel finale Macerata sale 21-19, ma Antropova rimette Scandicci in corsa (24-24). Ai vantaggi, dopo un botta e risposta serrato, Bosetti chiude in pipe: 24-26 per la Savino Del Bene Volley.

3° Set

Scandicci domina fin dall’inizio grazie a una serie impressionante di muri: Bosetti firma tre block consecutivi per il 2-6, poi Weitzel e Nwakalor continuano a chiudere la rete fino al 3-9. Franklin allunga con attacchi pesanti (4-12) mentre Macerata fatica a trovare continuità e concede diversi errori. Le marchigiane provano a reagire con Decortes e Kokkonen, ma la Savinon Del Bene Volley resta in totale controllo (7-16, 8-17). Clothier accende un piccolo sussulto con un muro (13-18), ma Franklin e Bosetti ristabiliscono il margine (14-19, 15-22). Nel finale Antropova sigla il muro del 16-24 e l’errore in pipe di Macerata chiude il set 16-25.

Coach Marco Gaspari post-partita: “Era importante vincere oggi, al di là dei risultati dagli altri campi. Abbiamo raggiunto il secondo posto di regular season, che a mio avviso era molto importante per noi. Abbiamo avuto un approccio alla gara molto deciso, molto determinato e un secondo set che ci poteva stare, in cui le ragazze sono state brave a rientrare. Sappiamo che in questo periodo, giocando tanto, dobbiamo mantenere la concentrazione alta e dobbiamo farlo sempre. Oggi siamo stati meno belli rispetto alle ultime uscite, però siamo stati pratici, anche nel terzo set con un attacco non proprio efficace: oggi all’interno della gara c’era anche l’obiettivo di provare alcune situazioni, quindi lo avevamo messo in conto, però è salito in cattedra il muro-difesa, quindi bene così, dobbiamo imparare a gestire bene le situazioni di vantaggio perché possono far calare la concertazione e non ce lo possiamo mai permettere in questo campionato.”

CBF Balducci HR Macarata – Savino Del Bene Volley: 0-3 (15-25, 24-26, 16-25)

CBF Balducci HR Macarata: Bresciani, Batte n.e., Sismondi n.e., Kokkonen 10, Kockarevic 3, Bonelli, Mazzon 4, Piomoboni, Ornoch 2, Caforio (L1), Crawford n.e., Clothier 6, Decortes 11, Baldassari (L2) n.e.. All.: Linoetti.

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 4, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin 7, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 9, Ognjenovic 3, Mancini, Graziani n.e., Nwakalor 9, Antropova 16, Weitzel 10. All.: Gaspari.

Arbitri: Luciani – Cruccolini

Durata: 1 h 24′ (22′, 28′, 24′)

Attacco Pt%: 30% – 48%

Ricezione Pos% (Prf%): 47% (33%) – 55% (31%)

Muri Vincenti: 2-9

Ace: 3-4

MVP: Ognjenovic

Spettatori: 1150