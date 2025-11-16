Seria A1 maschile di pallanuoto. La Pro Recco impone la legge del tricolore e batte la Rari

- Pubblicità -

Nell’ottavo turno della Regular season maschile di Serie A1 la Pro Recco fa valere il peso del tricolore, ma la Rari Nantes Florentia esce dalla Nannini a testa alta.

Finisce 21–12 per i campioni d’Italia l’ottava giornata di Serie A1 maschile, in una serata in cui i biancorossi reggono l’urto finché possono, giocano senza timori reverenziali e portano comunque a casa segnali importanti in vista dello scontro diretto del nono turno contro la Canottieri Napoli.

L’avvio è tutto cuore Florentia. I ragazzi di Minetti aggrediscono la partita, rispondono colpo su colpo ai fuoriclasse liguri e chiudono il primo tempo avanti 4–3, sospinti dai gol di Milletti, Turchini, Chemeri (a uomini in più) e Di Fulvio, bravo a colpire nei momenti chiave. Recco è costretta a inseguire, e per lunghi tratti il ritmo lo detta la vasca di Bellariva.

Nel secondo parziale, però, i campioni d’Italia alzano il volume del gioco: Di Fulvio, Granados, Pavillard e compagni aumentano la pressione, trovano soluzioni continue in superiorità numerica e ribaltano l’inerzia fino all’8–6 di metà gara. La Florentia non molla la presa, resta aggrappata al match con la zampata di Sordini in extra-player e, soprattutto, con la prima gioia in Serie A1 del 2007 Gabriele Giovanni, al debutto casalingo, che in superiorità firma un gol dal sapore speciale davanti al pubblico di casa.

Il terzo tempo è quello che spacca definitivamente la partita: la profondità della rosa ligure e il peso dell’esperienza fanno la differenza. Presciutti, Maladossich (doppietta in superiorità), Irving e Buric scavano il solco, mentre Bini tiene accesa la luce biancorossa con una doppietta che ne certifica personalità e concretezza.

Nell’ultimo quarto Recco continua a spingere e allunga nel punteggio con le giocate di un incontenibile Di Fulvio, ancora a segno più volte, e con le firme di Granados, Pavillard, Iocchi Gratta, Fondelli e Buric. La Florentia risponde fino alla fine con orgoglio: Di Fulvio colpisce in superiorità, Borghigiani trova il varco giusto dal perimetro, Turchini mette dentro la sua seconda rete di serata e Bini completa la propria tripletta in extra-player, fissando il definitivo 21–12.

Contro la corazzata Pro Recco arrivano zero punti, ma tante indicazioni utili da capitalizzare subito nel prossimo, delicatissimo impegno di regular season, lo scontro diretto contro la Canottieri Napoli, dove in palio ci saranno punti pesantissimi per la corsa salvezza.