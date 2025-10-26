Serie A1 di pallanuoto. La Rari Nantes Florentia si arrende anche al Brescia

- Pubblicità -

Nella quinta giornata di campionato di serie A1 maschile, la corazzata Brescia rispetta il copione e liquida la pratica Rari Nantes Florentia con un netto 21-7.

Un risultato che fotografa il divario tecnico e fisico tra le due squadre, ma non cancella l’atteggiamento propositivo con cui i gigliati hanno affrontato una delle trasferte più impegnative del campionato.

Il primo parziale (7-1) indirizza subito la gara, con la squadra di Bovo che impone ritmo, pressione e precisione chirurgica in superiorità, capitalizzando ogni disattenzione difensiva dei toscani. Nel secondo tempo la Florentia alza il livello e risponde colpo su colpo, trovando tre reti e mantenendo il parziale in equilibrio (3-3), grazie soprattutto alle giocate di Sordini, autore di una tripletta personale, e ai guizzi di Di Fulvio e De Mey.

Ma nella seconda metà di gara il Brescia torna a macinare gioco e reti con la consueta compattezza, firmando un pesantissimo 6-0 nel terzo parziale e chiudendo definitivamente i conti con un ulteriore 5-3 nell’ultimo tempo.

Per la Florentia, ancora a secco di vittorie ma in crescita sotto il profilo dell’organizzazione offensiva, resta il merito di aver giocato senza timori reverenziali contro una delle pretendenti al titolo.

Nel post gara, il tecnico Minetti ha riconosciuto la superiorità dell’avversario, ma ha sottolineato la necessità di “continuare a costruire passo dopo passo, concentrandosi sulle partite alla nostra portata e valorizzando il lavoro quotidiano dei più giovani”.

Sabato prossimo davanti al pubblico della Nannini, contro il Salerno la possibilità di muovere la classifica contro un avversario alla portata.

AN BRESCIA TEAM-RN FLORENTIA 21-7

AN BRESCIA TEAM: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 4, S. Guerrato 3, F. Lodi 1, F. Ferrero 3, V. Popadic 2, V. Dolce 2, T. Gianazza 2, J. Alesiani 1, A. Viskovic 1, N. Casanova 2, M. Giri, F. Massenza Milani. All. Bovo

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, H. Rouwenhorst, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 1, N. Hofmeijer, T. Turchini, M. Milletti 1, S. Sordini 3, N. Benvenuti 1, G. Gabriele, D. Borghigiani, G. Bianchi, F. Turchini, U. Visciani. All. Minetti

Arbitri: D’antoni e Torneo

Note

Parziali: 7-1 3-3 6-0 5-3 Usciti per limite di falli T. Turchini (F) e Borghigiani (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 4/8 + 3 rigori e RN Florentia 2/8 + 3 rigori.