Serie A1 maschile di pallanuoto, il cuore non basta e il Salerno espugna la Nannini

Amarezza, cuore e rimpianti. Nel sesto turno di Serie A1, alla “Nannini” la Rari Nantes Florentia gioca alla pari ma cede 13–12 a una Salerno più cinica e concreta, che sbaglia poco e si porta a casa l’intera posta in palio trascinata da un De Freitas in stato di grazia.

Una sconfitta tanto amara quanto difficile da digerire per il sette gigliato, bravo a restare in partita fino alla fine senza però trovare il guizzo per ribaltare il match.

Pronti via ed è subito battaglia, Agulha apre, Rouwenhorst e Milletti ribaltano ma in extra time Salerno pareggia. Bini firma il primo del suo poker, ma il solito Agulha ristabilisce: 3–3 alla prima sirena che anticipa quello che sarà l’intero andamento del match.

Nel secondo parziale gli ospiti alzano il ritmo (Sifanno e Do Carmo per lo 0–2 di frazione). Sordini accorcia su rigore, poi ancora Agulha e Sifanno; Bini tiene in scia i gigliati: 5–7 all’intervallo lungo.

Il terzo tempo resta incandescente: Bini fa -1 e raddoppia in superiorità dopo l’uscita per limite di falli di Fortunato; Salerno risponde con il rigore di Agulha e la zampata di Araki. Sordini capitalizza l’uomo in più e Borghigiani firma il 9–10. In mezzo, ammonizione a coach Minetti: la Nannini è una bolgia.

Finale da brividi: Chemeri riapre, Privitera e ancora Agulha riportano avanti gli ospiti; De Mey in extra-player e Sordini (di nuovo in superiorità) fissano il 12–12. A 2’ dalla sirena, però, Parrilli trova il tocco che decide la serata. Nel finale la Florentia ci prova ma nonostante l’assalto il verdetto non cambia e per la Florentia è notte fonda

RN FLORENTIA-RN NUOTO SALERNO 12-13

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri 1, H. Rouwenhorst 1, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, N. Hofmeijer, T. Turchini, M. Milletti 1, S. Sordini 3, N. Benvenuti, G. Bini 4, D. Borghigiani 1, F. Galetti, F. Turchini, U. Visciani. All. Minetti

RN NUOTO SALERNO: A. Milione, F. Sifanno 2, G. Pierno, M. Fortunato, R. Agulha De Freitas 7, D. Gallozzi, A. Fortunato, K. Araki 1, D. Do Carmo 1, G. Parrilli 1, A. Privitera 1, D. Pica, G. Vassallo, A. Chianese, M. De Feo. All. C. Presciutti.

Arbitri: Piano e Iacovelli

Note

Parziali: 3-3 2-4 4-3 3-3 Spettatori 150 circa. Ammonito tecnico Florentia Minetti per proteste nel terzo tempo. Fortunato (S) uscito per limite di falli nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Florentia 5/15 +1 rigore, Salerno 1/12 +1 rigore.