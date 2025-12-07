domenica, 7 Dicembre 2025
CERCA
- Pubblicità -
HomeSezioniSportSvolta Rari Nantes Florentia. Prima...
Sport

Svolta Rari Nantes Florentia. Prima vittoria in campionato

La squadra di Minetti è sempre ultima con tre punti ad una sola lunghezza dall'Ortigia Siracusa. La corsa salvezza è riaperta

di Simone Spadaro

-

- Pubblicità -

Nell’undicesima giornata di andata della regular season maschile di Serie A1, la Florentia rompe il ghiaccio e conquista la prima, preziosissima vittoria della stagione nella vasca del Telimar Palermo, al termine di una gara intensa, sofferta e carica di significato. Tre punti che pesano come un macigno, fondamentali per riaccendere la classifica e rilanciare la squadra di coach Minetti nella corsa salvezza.

In un match ad alta tensione, giocato con coraggio e grande lucidità nei momenti chiave, i biancorossi hanno saputo arginare gli attacchi siciliani, imponendo ritmo, attenzione difensiva e concretezza in superiorità numerica: una prova di orgoglio, maturità e carattere arrivata nel momento più delicato del campionato.

- Pubblicità -

È una vittoria che vale doppio, per morale e classifica, maturata in un finale al cardiopalma, in un clima teso e nervoso, dove la squadra gigliata ha saputo sfruttare al meglio le superiorità numeriche e gestire meglio l’aspetto emotivo. Mattatore del match il solito Sordini, autore di una splendida tripletta che profuma di speranza in vista del prossimo appuntamento casalingo contro il Quinto, in programma martedì 9 Dicembre alle 18:00 a Bellariva.

TELIMAR-RN FLORENTIA 8-9

- Pubblicità -

TELIMAR: F. Massaro, P. Mangiante 1, U. Vucurovic 1, N. Saveljic 4, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo 1, A. Giliberti 1, J. Muscat Melito, F. Lo Cascio, E. Fabiano, R. Lo Dico, F. Pettonati, C. Mandala’, A. Di Bella, G. Taormina. All. Montaina

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, J.rouwenhorst, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 1, N. Hofmeijer 1, T. Turchini, M. Milletti 1, S. Sordini 3, N. Benvenuti 1, G. Bini 1, D. Borghigiani, G. Bianchi, F. Turchini, U. Visciani. All. Minetti

- Pubblicità -

Arbitri: Colombo e Ferrari

Note

Parziali: 2-0 1-3 3-3 2-3 Uscito per limite Mangiante (T), Lo Dico (T), Bini (F) e Borghigiani (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 3/18 + un rigore e Florentia 4/13 + un rigore. Rigore annullato per Giliberti (T) per superamento 5 metri. Espulso per proteste Lo Cascio (T), Muscat Melito (T), Pettonati (T) e Milletti (F) nel quarto tempo.

- Pubblicità -

Ti potrebbe interessare

- Pubblicità -
- Pubblicità -
spot_img

Ultime notizie

- Pubblicità -
- Pubblicità -
- Pubblicità -

Notizie, cronaca, politica, cultura, tempo libero, eventi: raccontiamo Firenze ogni giorno, da quindici anni. Storie, curiosità, tradizioni e personaggi della città. Le news del giorno, gli appuntamenti da non perdere, le voci dei protagonisti. Per restare sempre aggiornati gratuitamente.

Contatti Redazione

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Direttore

Ludovica V. Zarrilli

Editore

Tabloid società cooperativa
Firenze, Via Giovanni dalle Bande Nere, 24

Pubblicità

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Seguici

Il Reporter Iscrizione registro stampa del Tribunale di Firenze N° 5579 del 17/05/2007

© Il Reporter | Tabloid società cooperativa | Riproduzione riservata | Iscr. ROC N. 32478 | P.Iva 05554070481