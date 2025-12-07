Svolta Rari Nantes Florentia. Prima vittoria in campionato

- Pubblicità -

Nell’undicesima giornata di andata della regular season maschile di Serie A1, la Florentia rompe il ghiaccio e conquista la prima, preziosissima vittoria della stagione nella vasca del Telimar Palermo, al termine di una gara intensa, sofferta e carica di significato. Tre punti che pesano come un macigno, fondamentali per riaccendere la classifica e rilanciare la squadra di coach Minetti nella corsa salvezza.

In un match ad alta tensione, giocato con coraggio e grande lucidità nei momenti chiave, i biancorossi hanno saputo arginare gli attacchi siciliani, imponendo ritmo, attenzione difensiva e concretezza in superiorità numerica: una prova di orgoglio, maturità e carattere arrivata nel momento più delicato del campionato.

È una vittoria che vale doppio, per morale e classifica, maturata in un finale al cardiopalma, in un clima teso e nervoso, dove la squadra gigliata ha saputo sfruttare al meglio le superiorità numeriche e gestire meglio l’aspetto emotivo. Mattatore del match il solito Sordini, autore di una splendida tripletta che profuma di speranza in vista del prossimo appuntamento casalingo contro il Quinto, in programma martedì 9 Dicembre alle 18:00 a Bellariva.

TELIMAR-RN FLORENTIA 8-9

TELIMAR: F. Massaro, P. Mangiante 1, U. Vucurovic 1, N. Saveljic 4, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo 1, A. Giliberti 1, J. Muscat Melito, F. Lo Cascio, E. Fabiano, R. Lo Dico, F. Pettonati, C. Mandala’, A. Di Bella, G. Taormina. All. Montaina

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, J.rouwenhorst, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 1, N. Hofmeijer 1, T. Turchini, M. Milletti 1, S. Sordini 3, N. Benvenuti 1, G. Bini 1, D. Borghigiani, G. Bianchi, F. Turchini, U. Visciani. All. Minetti

Arbitri: Colombo e Ferrari

Note

Parziali: 2-0 1-3 3-3 2-3 Uscito per limite Mangiante (T), Lo Dico (T), Bini (F) e Borghigiani (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 3/18 + un rigore e Florentia 4/13 + un rigore. Rigore annullato per Giliberti (T) per superamento 5 metri. Espulso per proteste Lo Cascio (T), Muscat Melito (T), Pettonati (T) e Milletti (F) nel quarto tempo.