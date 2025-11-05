Tamburello Indoor Serie A1 – Esordio casalingo per Il Fiorino Firenze a Soffiano

- Pubblicità -

Domenica 9 novembre, dalle ore 14.00, la Palestra Bruno Betti di Soffiano (Firenze) ospiterà il secondo turno per il femminile e il terzo per il maschile del Campionato di Serie A1 Indoor di tamburello, una giornata di sport che segna l’atteso esordio casalingo del Fiorino Firenze, società che rappresenta la città nel massimo campionato nazionale sia maschile che femminile.

Guidato dal tecnico Roberto Sani, il Fiorino fa il suo debutto stagionale dopo aver recentemente ottenuto la gestione dello storico Sferisterio delle Cascine, un passo importante frutto della collaborazione con CSI e UISP, che segna un nuovo corso per il tamburello fiorentino e apre la strada a un progetto sportivo e culturale di rilancio per la disciplina nella città gigliata.

- Pubblicità -

La giornata di gare inizierà con la sfida femminile tra Il Fiorino Firenze e Aeden Oristano, seguita dall’incontro maschile tra Il Fiorino Firenze ed Eleonora Oristano. A seguire altre due partite femminili con il confronto tra CS Firenze e Aeden Oristano, e infine il derby cittadino tra Il Fiorino Firenze e CS Firenze, match che si prospetta ricco di emozioni e simbolo della vivace tradizione tamburellistica del capoluogo toscano.

“Siamo molto orgogliosi di poter giocare davanti al nostro pubblico e di portare il tamburello di alto livello a Firenze – commenta la presidente del Fiorino Francesca Pochini –. Questo debutto casalingo rappresenta per noi un nuovo inizio, il frutto di un lavoro condiviso e della volontà di far crescere una comunità sportiva aperta, inclusiva e radicata nel territorio. Il nostro obiettivo è dare continuità a una tradizione che appartiene alla città e che merita di essere riscoperta”.

- Pubblicità -

L’appuntamento di domenica sarà anche un’occasione per far conoscere da vicino questa disciplina dinamica e spettacolare, che unisce tecnica e spirito di squadra.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati.

- Pubblicità -

Serie A1 Indoor

Domenica 9 novembre 2025 – dalle ore 14.00

Palestra Bruno Betti, Soffiano – Firenze

1. Fiorino Firenze (F) vs Aeden Oristano (F)

2. Fiorino Firenze (M) vs Eleonora Oristano (M)

3. CS Firenze (F) vs Aeden Oristano (F)

4. Fiorino Firenze (F) vs CS Firenze (F) Derby cittadino