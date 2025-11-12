- Pubblicità -

Domenica 9 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, la Palestra Bruno Betti di Soffiano (Firenze) ha ospitato il secondo turno per il femminile e il terzo per il maschile del Campionato di Serie A1 Indoor di Tamburello. Una giornata di sport che ha segnato l’atteso esordio casalingo del Fiorino Firenze guidato dal tecnico Roberto Sani.

Vittoria brillante per la squadra maschile de Il Fiorino Firenze, protagonista di una prestazione convincente contro Eleonora di Oristano. Incontri combattuti invece per la formazione femminile, che ha lottato con determinazione sia contro le Sarde dell’Aeden sia nel derby cittadino con il C.S. Firenze, entrambe gare intense e aperte fino all’ultimo scambio.

La giornata ha visto anche la gradita presenza dell’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, a dimostrazione della vicinanza dell’Amministrazione Comunale fiorentina al mondo del Tamburello e alle sue radici rappresentate dallo storico Sferisterio delle Cascine che Il Fiorino attualmente gestisce insieme a CSI, UISP e Settimo Miglio Firenze.

«Sono molto fiero dei progressi che le nostre squadre, sia maschile che femminile, hanno mostrato nell’ultimo anno – sottolinea Roberto Sani, allenatore de Il Fiorino Firenze –. Il lavoro costante e la determinazione negli allenamenti stanno dando i loro frutti: si vedono miglioramenti concreti, sia dal punto di vista tecnico che dell’intesa di squadra. È sempre un’occasione importante poterci confrontare con realtà provenienti da tutta Italia, squadre di alto livello che ci permettono di crescere e metterci alla prova. Siamo contenti dei risultati che stiamo portando a casa e, soprattutto, dell’entusiasmo e della coesione che il gruppo sta dimostrando in campo e fuori».

Il Fiorino Firenze guarda ora ai prossimi impegni stagionali: domenica 16 novembre trasferta per la Maschile a Trento che sfiderà la squadra di U.S. Segno; domenica 23 novembre partita in casa per la Femminile che si incontrerà con Aldeno (Trento).

Palestra Bruno Betti Soffiano

9 novembre 2025 ore 14.00

Campionato Serie A1 Femminile – II giornata

Il Fiorino Firenze vs Aeden Oristano 4-13

C.S. Firenze vs Aeden Oristano 4-13

Il Fiorino Firenze vs C.S. Firenze 4-13

Il Fiorino Firenze Femminile: Martina Bartolini (cap.), Asia Gramigni, Martina Sani e Ilaria Ostolani

All: Roberto Sani

Dir. Acc.: Giovanni Pochini

Aeden Oristano Femminile: Sara Daga (cap.), Melissa Putzolu e Melissa Moira

All: Alessandra Sanna

C.S. Firenze Femminile: Giulia Sarri (cap.), Sara Miccoli, Grejsi Balaj e Ginevra Puliti

All: Paolo Petruzzi

Dir. Acc.: Giovanni Sarri

Campionato Serie A1 Maschile – III giornata

Il Fiorino Firenze vs Eleonora Oristano 13-7

Il Fiorino Firenze Maschile: Roberto Sani (cap.), Matteo Sani, Luca Fregnani e Leonardo Angelelli

All: Roberto Sani

Dir. Acc.: Giovanni Pochini

Eleonora Oristano Maschile: Lorenzo Dessì (cap.), Davide Camedda e Davide Pau

All: Alessandra Sanna