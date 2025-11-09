Tonfo della Rari Nantes Florentia a Trieste

- Pubblicità -

Nella settima giornata della regular season di Serie A1 maschile, il Trieste impone qualità e profondità e supera la Rari Nantes Florentia 17–11 alla “Bianchi”. Per il sette di Minetti un ko in larga parte prevedibile che nonostante qualche scatto d’orgoglio e un buon ritmo non cambia le difficili sorti di classifica dei biancorossi.

La partita nasce equilibrata, vive di fiammate e poi si spacca nel secondo tempo. Trieste governa ritmo e fisicità, capitalizza con l’uomo in più e allunga con i propri terminali; la Florentia tiene botta finché può, poi paga qualche ingenuità e la fatica di rincorrere. I parziali dicono il resto: 3–2, 6–3, 5–3, 3–3. Dentro c’è la gara che la squadra di Minetti vuole costruire — intensità crescente, tentativi di rientro, personalità nei momenti caldi — ma anche ciò che al momento manca: disciplina difensiva, gestione delle espulsioni, freddezza sulle palle che pesano.

Nel traffico della vasca emergono volti e gesti. Sordini firma quattro squilli e tiene acceso il filo. Bini trova varchi e tre reti che danno ossigeno. La linea difensiva lotta, Cicali tiene a galla quanto basta, ma il conto delle superiorità piega l’inerzia: Trieste fa 10/14 più 3 rigori, la Florentia risponde 4/11 più 2 rigori. Nel quarto tempo c’è parità e orgoglio: non basta per cambiare il finale, basta per dire che la squadra c’è. Si riparte da qui nonostante l’avversario del prossimo turno, Pro Recco non aiuta al morale e non lascia spazio a illusioni.

PN Trieste – RN Florentia 17–11

Parziali: 3–2, 6–3, 5–3, 3–3

PN TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik 2, R. Petronio, N. Pavic, F. Faraglia, R. Liprandi, E. Manzi 4, M. Mezzarobba 2, A. Razzi, V. Draskovic 6, B. Szabo, M. Cagalj 2, P. Oliva, L. Marziali 1. All. Mirarchi.

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, F. Chinappi 1, C. Di Fulvio, T. De Mey, N. Hofmeijer, T. Turchini 1, M. Milletti 1, S. Sordini 4, N. Benvenuti, G. Bini 3, D. Borghigiani 1, G. Bianchi, F. Turchini, G. Gabriele. All. Minetti.

Arbitri: Calabrò e Roberti Vittory.

Note: Usciti per limite di falli Turchini (F), Chemeri (F), De Mey (F), Hofmeijer (F) nel 4° t.

Superiorità: Trieste 10/14 + 3 rig.; Florentia 4/11 + 2 rig.

Spettatori: circa 300.