Cosa scrivere su un telegramma di condoglianze e come inviarlo

Trovare le parole più adatte con cui trasmettere empatia, commozione e vicinanza ai famigliari di un defunto non è sempre una cosa semplice. Quando si è incerti su cosa dire, anche scrivere un messaggio di partecipazione al lutto può quindi essere un problema. Per questo motivo, il vademecum di Ufficio Postale ti offre utili spunti ed esempi di frasi da utilizzare per inviare un biglietto o un messaggio di condoglianze.

La guida propone diverse tipologie di frasi da adattare a seconda delle circostanze, ricordando che lo stile di comunicazione da adottare dovrà essere il più generico e formale possibile quanto meno intimo è il rapporto che ti unisce alle persone colpite dalla perdita di una persona cara.

Nel caso in cui ti debba rivolgere a conoscenti, datori di lavoro o colleghi con cui non hai un legame particolarmente stretto, potresti utilizzare tranquillamente una delle seguenti espressioni:

Con estrema e sincera commozione porgo le mie più sentite condoglianze

Mi stringo a te nel dolore e nel cordoglio per la perdita del/della caro/ cara (Nome)

In questo triste momento, sono al vostro fianco per la perdita dell’/dell’amato/amata (Nome)

Sinceramente commosso/a per la perdita di (Nome), porgo le mie più sentite condoglianze.

Per trasmettere la tua vicinanza a una persona amica o a un parente stretto che ha subito un lutto, puoi invece utilizzare un tono di voce più intimo:

Ti sono vicino/a con tutto il cuore in questo doloroso momento. Sentite condoglianze.

Ti sono accanto nella perdita del/della tuo caro/tua cara (Nome). Sincere condoglianze.

Un caloroso abbraccio al mio caro amico/alla mia cara amica. Ti sono vicino e ti penso.

Il tuo dolore è anche il mio. Se avrai bisogno, io ci sarò. Sentite condoglianze.

Il galateo funebre vuole che il telegramma sia ancora oggi uno degli strumenti più adatti e discreti con cui esprimere e comunicare il proprio messaggio di cordoglio. Oggi è possibile spedire un telegramma di condoglianze direttamente da Internet, senza sprecare tempo prezioso in inutili code in Posta.

Ovunque ti trovi e in qualsiasi momento della giornata, potrai comodamente accedere al servizio di telegramma online offerto da UfficioPostale. Non dovrai fare altro che comporre e inviare il tuo testo da pc, smartphone o tablet. Il messaggio sarà stampato, imbustato e consegnato in formato cartaceo come da tradizione, in un arco di tempo generalmente inferiore alle 24 ore.