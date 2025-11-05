Una guida (insolita) alla scoperta di Firenze

- Pubblicità -

Una guida turistica, ma non solo per turisti. Arriva in libreria “Firenze”, volume firmato dalla giovane storica dell’arte e giornalista Ginevra Poli ed edito da Morellini/Feltrinelli con le fotografie di Leonardo Mincolelli.

Un vero e proprio invito a scoprire la città da una prospettiva diversa, lontano dai grandi flussi di visitatori e a caccia della sua anima più autentica. Per migliorare l’esperienza di lettura la pubblicazione si arricchisce di contenuti multimediali, con un PDF light scaricabile su smartphone o tablet, una playlist Spotify, contenuti audio extra su Loquis e QR code che rimandano a video e registrazioni.

Una guida da “insider”

“Firenze, sarà sufficiente una sola vita per conoscerti davvero? Da questa domanda è nato il mio libro – spiega l’autrice -. Un interrogativo che mi accompagna da anni, a cui ho provato a dare risposta, o forse solo a sfiorarla, attraverso queste pagine. Ho raccolto tutto ciò che conosco, ma anche ciò che ancora mi sfugge: i dettagli osservati dal vivo, le storie inseguite con pazienza, i luoghi che continuano a parlarmi”.

Un viaggio tra monumenti, ristoranti, shopping, divertimento e consigli pratici che si rivolge tanto ai turisti quanto ai residenti. La guida “Firenze” include, tra le altre cose, itinerari inusuali per mezza giornata, un giorno, un weekend o più giorni; un calendario di eventi e tradizioni fiorentine; gli indirizzi delle migliori librerie e botteghe artigiane; suggerimenti su enogastronomia locale, attività sportive e proposte per bambini. Completa il volume un glossario dialettale.

L’inizio di un percorso

“Sento che questo è soltanto l’inizio – dice Ginevra Poli – mi sono promessa che da ora in avanti sfoglierò sempre la mia guida per migliorarla, per studiarla ancora. Penso infatti che la conoscenza, come la mia città, non si esaurisca mai”. La guida “Firenze” di Ginevra Poli (224 pagine, 18 euro) è disponibile in libreria e online.